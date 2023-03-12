40 günlük bebeği olan Nazlı'nın kahreden ölümü! - En son haberler

DHA

İzmir'de evde çıkan yangında 19 yaşındaki Nazlı Göl hayatını kaybetti, 40 günlük bebeği kurtuldu. DHA'nın haberine göre yangın, 10 Mart'ta saat 18.30 sıralarında Göksu Mahallesi 684/12 Sokak'taki bir apartmanın birinci katındaki dairede çıktı. 40 günlük bebekleriyle evde bulunan Nazlı Göl ve Batuhan Korkmaz, alevler arasında kaldı.

BEBEĞİ ÇIKARDI, BİR DAHA İÇERİ GİREMEDİ Fotoğraf: İHA Korkmaz, ilk olarak bebeği kucaklayıp, dışarıya çıkardı. Daha sonra da Nazlı Göl'ü kurtarmak için eve girmeye çalıştı. Korkmaz, kısa sürede evi saran alevler nedeniyle içeriye giremedi. Alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.