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40 kişiyi 86 milyon lira dolandırdılar

DHA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurt dışından önemli projeleri hayata geçirmek için getirecekleri fonlar üzerinden yüksek kar payı vermeyi vaat ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 28 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 40 kişiyi 86 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

4 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışından önemli projeleri hayata geçirmek için getirecekleri fonlar üzerinden yüksek kar payı vermeyi vaat ederek, dolandırıcılık yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin mağdurların hesaplarına ilk aylarda yüksek meblağlarda para yatırarak güvenlerini kazandığını belirledi.

DHA'nın haberine göre, Polis ekipleri şüphelilerin ilerleyen aylarda ise sisteme yeni üyeler katıldığını belirterek 'düzenleme yapılıyor' şeklinde vatandaşları oyalama yoluna gittiklerini tespit etti.

Polis, mağdurların sistemden ayrılmak istediklerinde bankada bulunan hesaplarından sahte evraklarla ve banka çalışanlarının yardımıyla paralarının çekildiği bilgisine ulaştı. Polis, yurtdışından önemli projeleri hayata geçirmek için getirecekleri fonlar üzerinden yüksek kar payı vermeyi vaat ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüphelilerin 40 kişiyi 86 milyon lira dolandırdığını belirledi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını tamamladı. İstanbul, İzmir, Adana ve Tokat'ta 34 şüpheliyi tespit eden ekipler sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 5'i bankacı olmak üzere toplam 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 'Suç örgütü kurmak', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Belgede sahtecilik' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

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