41 sayıyla finale damga vurdu, en değerli oyuncu seçildi! Giovanni Guidetti'den Melissa Vargas'a övgü!

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Giovanni Guidetti açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Maja Ognjenovic 2 gün boyunca antrenmanlara çıkmamadı ama bugün sahaya çıkıp savaştı, elinden geleni verdi. Her zamanki kadar hızlı değildi ama her şeyini ortaya koydu, maksimum efor sarf etti. İşte bu nedenlerle takımımla gurur duyuyorum. Sırbistan ulusu ve federasyonu, bu takımla gurur duymalı. Bu takım her yıl finaller oynuyor. Bazen kazanırsın, bazen kazanamazsın. Bu oyuncu grup ülkesini ve halkını çok seviyor. Sırplar, bu takımla gurur duymalı."