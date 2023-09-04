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        Haberler Spor Voleybol 41 sayıyla finale damga vurdu, en değerli oyuncu seçildi! Giovanni Guidetti'den Melissa Vargas'a övgü! - Voleybol Haberleri

        41 sayıyla finale damga vurdu, en değerli oyuncu seçildi! Giovanni Guidetti'den Melissa Vargas'a övgü!

        Filenin Sultanları geçtiğimiz akşam 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Sırbistan ile mücadele etti. Milli takımımız bu karşılaşmadan galip çıkarak, şampiyonluk kupasını aldı. Takımın gururlarından biri olan Melissa Vargas, MVP ( Turnuvanın en değerli oyuncusu) seçildi. Eski milli takım antrenörü, şimdilerde Sırbistan Kadın Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Vargas'a övgü dolu yorumlar yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 09:52 Güncelleme: 04.09.2023 - 09:52
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        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti ve tarih yazdı! Altın madalyanın sahibi olan takımımızda Melissa Vargas en değerli oyuncu seçildi. Türk milli takımının eski antrenörü ve şimdilerde Sırbistan Kadın Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Vargas hakkında açıklamalarda bulundu.

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        Filenin Sultanları'nda forma terleten yetenekli voleybolcu Melissa Vargas, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda fırtınalar estirdi. Türkiye'nin en çok konuştuğu isimler arasında yer alan başarılı sporcu, turnuvanın en değerli oyuncusu seçilerek alkış topladı. Sırbistan maçında 41 sayı alan Vargas hakkında Sırbistan Kadın Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, övgü dolu yorumlar yaptı.

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        Mücadelenin ardından Giovanni Guidetti, şu açıklamaları yaptı:

        "Takımımla gurur duyuyorum. Melissa Vargas muazzam oynadı ve Türkiye adına büyük fark yarattı. Tüm maç boyunca kazanmaya yakındık ama olmadı, takımımla gurur duyuyorum, ellerinden gelen her şeyi yaptılar."

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        Giovanni Guidetti açıklamalarına şu şekilde devam etti:

        "Maja Ognjenovic 2 gün boyunca antrenmanlara çıkmamadı ama bugün sahaya çıkıp savaştı, elinden geleni verdi. Her zamanki kadar hızlı değildi ama her şeyini ortaya koydu, maksimum efor sarf etti. İşte bu nedenlerle takımımla gurur duyuyorum. Sırbistan ulusu ve federasyonu, bu takımla gurur duymalı. Bu takım her yıl finaller oynuyor. Bazen kazanırsın, bazen kazanamazsın. Bu oyuncu grup ülkesini ve halkını çok seviyor. Sırplar, bu takımla gurur duymalı."

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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