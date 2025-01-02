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        Haberler Gündem Güvenlik 42 göçmen kaçakçısı ve 764 göçmen yakalandı

        42 göçmen kaçakçısı ve 764 göçmen yakalandı

        2024 yılının son gününde ülke genelinde düzenlenen 'Kalkan-37' operasyonlarında; 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 08:18 Güncelleme: 02.01.2025 - 08:18
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        42 göçmen kaçakçısı ve 764 göçmen yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2024 yılının son gününde düzenlenen “Kalkan-37” operasyonlarında 14’ü yabancı uyruklu olmak üzere 42 göçmen kaçakçısının yakalandığını ve 380 bin 807 kişiye yapılan kimlik kontrollerinde 764 düzensiz göçmenin tespit edildiğini açıkladı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, 2024 yılının son gününde düzenlenen “Kalkan-37” operasyonları ile 14’ü yabancı uyruklu olmak üzere 42 göçmen kaçakçısı yakalandı. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında denetimler yapıldı. 2024 yılının son gönünde yapılan ve 380 bin 807 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 26 bin 475 personel, 8 bin 352 ekip ile 5 bin 566 noktada; 4 bin 482 metruk bina, 7 bin 804 umuma açık yer, 539 terminal ve 2 bin 238 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 63 yer kontrol edildi. Kontroller sonucu 764 düzensiz göçmen tespit edilirken, tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

        Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda mobil göç noktaları hakkında bilgi vererek, “81 ilimizde 270 adet mobil göç noktası aracımız hizmet veriyor. Mobil göç noktasında, GöçNET veri tabanına bağlı bilgisayar, parmak izi cihazı, göç uzmanlarımız ve tercüman bulunuyor. Yanında kimliği ya da pasaportu olmayan yabancının durumunu; Mobil Göç Noktası araçları vasıtasıyla hızlı ve kolay bir şekilde kontrol ediyoruz. Bu uygulamayla, bir taraftan düzensiz göçle sahada büyük bir mücadele verirken; diğer taraftan da ülkemizde yasal kalış hakkı olan yabancıları ve turistleri rahatsız etmiyoruz” ifadelerine yer verdi.

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