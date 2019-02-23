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Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu.
AA'nın haberine göre Başkent Paris'te düzenlenen törende, bu yıl 44'üncüsü gerçekleştirilen etkinlikte Fransız Xavier Legrand'ın yönettiği Jusqu'a la garde (Velayet) en iyi film, en iyi senaryo ve en iyi kurgu ödüllerine layık görüldü. Lea Drucker bu filmde gösterdiği performansla en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.
En iyi erkek oyuncu ödülü ise Guy filminde rol alan Alex Lutz'a verildi. Bu filmin müziği ise en iyi film müziği seçildi. En iyi kısa film ödülü Remi Allier'in yönettiği Les petites mains, en iyi animasyon filmi ödülü Michel Ocelot'ın Dilili à Paris, en iyi belgesel filmi ödülü Jean Libon ve Yves Hinant'ın Ni juge, ni soumise yapıtlarına gitti.
Jacques Audiard da Les Freres Sisters filmiyle en iyi yönetmen ödülünü aldı.
En iyi yabancı film ödülü ise Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda'nın Une affaire de famille adlı eserine verildi.
Jean-Bernard Marlin'in yönettiği Sheherazade filminde gösterdikleri performansla Dylan Robert en iyi umut veren erkek oyuncu ve Kenza Fortas en iyi umut veren kadın oyuncu ödüllerine layık görüldü.
Cesar'ın bu yılki onur ödülü ABD'li oyuncu ve yönetmen Robert Redford'a verildi.
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