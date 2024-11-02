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        Haberler Spor Diğer Atletizm 44. Cumhuriyet Koşusu ile 86. Cumhurbaşkanlığı Koşusu yapıldı - Diğer Haberleri

        44. Cumhuriyet Koşusu ile 86. Cumhurbaşkanlığı Koşusu yapıldı

        75. Yıl Ankara Hipodromu'nda gerçekleşen 44. Cumhuriyet Koşusu ile 86. Cumhurbaşkanlığı Koşusu sonrasında yarışları kazanan atların sahipleri ve jokeylerine ödülleri verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 18:48 Güncelleme: 02.11.2024 - 18:48
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        Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu yapıldı
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        Türkiye Jokey Kulübü tarafından 75. Yıl Ankara Hipodromu’nda Cumhuriyetin 101. yılında gerçekleştirilen 44. Cumhuriyet Koşusu'nu; Arif Çelik’in sahibi olduğu 'Deniz Efe', jokeyi Ahmet Çelik ile kazandı. 86. Cumhurbaşkanlığı Koşusu’nu ise Akın Sözen, ‘Dragon Flame’ isimli at ile kazandı. Yarışların ardından ödül töreni düzenlendi. 44. Cumhuriyet Koşusu'nun galibi 'Deniz Efe' isimli safkanın sahibi Arif Çelik ve jokeyi Ahmet Çelik ile 86. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Dragon Flame adlı atun sahibi Emrah Agün ve jokeyi Akın Sözen ödül törenine katıldı.

        Organizasyonda Cumhuriyet Koşusu'nda 9 milyon 257,5 bin, Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda 7 milyon 245 bin lira ödül verildi.

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