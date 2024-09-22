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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 4.5 ayda 200 bin yolcu kullandı - İş-Yaşam Haberleri

        4.5 ayda 200 bin yolcu kullandı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yalnızca 4,5 ayda İstanbul-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile seyahat eden yolcu sayısının 200 bin 186'ya ulaştığını ifade ederken, açıldığı tarihten bugüne kadar Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile 1 milyon 306 bin 159 yolcunun seyahat ettiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu ayrıca İstanbul-Sivas hattında iki yeni istasyonun daha hizmete gireceğini duyurarak Yıldızeli ve Elmadağ istasyonlarının yarın hizmete alınacağını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 12:43 Güncelleme: 22.09.2024 - 12:43
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        4.5 ayda 200 bin yolcu kullandı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete sunulduğunu, İstanbul-Sivas Hattı’nda ise yolcu taşınmasına 4 Mayıs 2024’te başlanıldığını hatırlatırken, “Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerinin Ankara merkezli YHT ağına bağlanmasıyla yaklaşık 1,3 milyon vatandaşımız hızlı tren konforuyla tanıştı. Açıldığı tarihten bugüne kadar Ankara-Sivas YHT Hattımız ile 1 milyon 306 bin 159 yolcu seyahat etti. Sadece 4,5 ayda ise İstanbul-Sivas YHT Hattı ile seyahat eden yolcu sayısının 200 bin 186’ya ulaştığını belirtmek istiyorum. Bu ilginin, yeni istasyonların hizmete girmesiyle daha da artmasını bekliyoruz. Her yeni istasyon, sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bölgelerimiz arasındaki bağı güçlendiren bir köprü vazifesi görüyor” ifadelerini kullandı.

        İstanbul-Ankara-Sivas YHT Hattı’nda yer alan Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun ve Akdağmadeni istasyonlarının ardından Yıldızeli ve Elmadağ istasyonlarının da yolcuların hizmetine açılacağını bildiren Bakan Uraloğlu, "En son 23 Ağustos’ta yolcu kullanımına sunulan Yerköy İstasyonu’nun ardından Yıldızeli ve Elmadağ istasyonlarımızı da 23 Eylül günü hizmete alıyoruz. Yarından itibaren hem İstanbul-Sivas YHT hem de Ankara-Sivas YHT, vatandaşlarımızın konforlu ve hızlı ulaşım ihtiyacına cevap veren bu iki istasyonumuzda yolcularını karşılayacak” diye konuştu.

        Türkiye’nin YHT ağına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren hattının, Türkiye’nin kalkınma hedeflerine katkı sağladığını kaydetti. Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hızlı tren ağımız, sadece bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir kalkınma hamlesidir. Şehirlerimizi birbirine yaklaştırıyor, ekonomik faaliyetleri canlandırıyor, turizme de önemli katkılar sağlıyoruz. Vatandaşlarımız, artık daha kısa sürede ve daha güvenli bir şekilde seyahat edebiliyor. Ulaşımda daha güçlü ve daha modern bir Türkiye için çalışıyoruz.”

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