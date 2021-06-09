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45 yaş üstü aşı ne zaman olacak? Bakan Fahrettin Koca açıkladı: 45 yaş üzeri aşılama tarihi...

Korona virüs salgınında aşılama takviminde sıra 45 yaş üstüne geldi. Kademeli olarak gerçekleştirilen aşılama işleminde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 45 yaş üzeri vatandaşlarımız için aşı tarihi verdi. İşte 45 yaş üzeri aşılama tarihi...

45 yaş üstü aşı ne zaman olacak? Bakan Fahrettin Koca açıkladı: 45 yaş üzeri aşılama tarihi...

Sağlık Bakanlığının 50 yaş üstü aşılamanın başladığını açıklaması üzerine en çok merak edilen şeylerden biri 45 yaş üstü aşılamanın ne zaman başlayacağı oldu. Yaş sırası ve görevliler için belirlenen tarihler ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki 45 üstü aşı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

45 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

45 yaş üstü ne zaman aşı olacak sorusu Bakan Koca'nın açıklamaları ile yanıt buldu. Aşı programının son aşamasında aşı hakkı tanınan ve randevularını alan 45 yaş üzeri yarından itibaren aşılarını yaptırabilecek. Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek. Konuyla dair açıklama yapan Bakan Koca, "Aşı tedarik edildikçe 5'er 5'er yaş sınırı düşecek. Yarından itibaren yaş sınırı artık 45'e düşecek" dedi.

AŞILAMA NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Koca şunları söyledi;

Bizim Haziran sonuna kadar elimizde yoğun bir aşının olacağını söyleyebilirim. En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi, 30 milyon aşıyla bunu 30-35 yaşına düşürebileceğimizi ifade etmek istiyorum. 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi ama bunun 30-35 yaşıyla ilgili bu son 30 milyon rakamıyla bunu söyleyebileceğimi ifade ediyorum. Aşıyı çeşitlendirmek için Ağustos ayından beri yoğun bir gayret içindeyiz. En geç haziran sonu olmak üzere, vatandaşımızı aşılayabileceğimizi söyleyebilirim. Onun için Ramazan ayını yakın teması azaltan biraz daha tedbirlere özen göstererek bu dönemi geçirirsek, aşıya erişim için çok uzun bir zaman olmadığını ifade etmek istiyorum.

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