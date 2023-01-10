48 yaşındaki futbolcu Lyon'a karşı oynayacak!

Fransa Kupası'nda Lyon, Fransa 5. Ligi'nde mücadele eden Chambery ile karşı karşya gelecek. 21 Ocak'ta oynanacak mücadele Chambery'nin stadı Stade Mager'de gerçekleşecek.
Fransa 5. Lig takımı Chambery'de ise bir oyuncu dikkat çekiyor. Chambery'nin hücum oyuncusu Nassim Akrour 48 yaşında yeşil sahalarda mücadele ediyor. Cezayirli futbolcu, teknik direktörü Cedric Rullier'in şans vermesi durumunda maçta forma giyecek.
Bu sezon Fransa 5. Ligi'nde 9 karşılaşmada forma giyen Akrour, 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.
1 SEZON LIGUE 1'DE YER ALDI
Kariyerinde Troyes, Le Havre, Grenoble, Istres, Annecy gibi kulüplerde forma giyen Akraour, sadece 1 sezon Troyes forması ile Ligue 1'de boy gösterdi. Akrour, 13 maça çıkarken 1 gol kaydetti.
Kariyeri boyunca toplamda 484 karşılaşmaya çıkan Akrour, 153 gol ve 8 asistlik performans gösterdi. 48 yaşındaki golcü, milli olma başarısı gösteremedi.
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