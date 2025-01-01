48/5 trafik cezası nedir? Alkollü araç kullanma cezası ne kadar, kaç TL 2025?

48/5 TRAFİK CEZA KODU NEDİR?

Bu trafik cezası alkollü araç kullanma yasağını çiğneyen sürücüler için oluşturulmuştur. 48/5 trafik ceza kodu seyir halinde iken alkollü araç kullandığınızı ifade eder.

48/5 CEZASI NE KADAR?

Alkollü araç kullanma

Hususi otomobilde 0,50 promil, diğer araçlarda 0,20 promil üzeri alkollü sürücülere, birinci defada 9 bin 267, ikinci defada 11 bin 622, üç ve üçten fazlasında 18 bin 677 lira ceza verilecek.

İlk ihlalde sürücü belgesi 6 ay, ikincisinde 2 yıl, üç ve fazlasında 5'er yıl geri alınacak. Bir promil üzerinde alkollü olduğu tespit edilenler veya yasal sınırların üzerinde alkollü olarak trafik kazasına sebebiyet veren sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesinden işlem yapılacak.