Emekli Sandığı'na bağlı olarak çalışanları ifade eden 4C evrak sorgulama nasıl yapılır? Emekli sandığı evrak sorgulama ile ilgili yapılması gereken tüm detaylar için yazımıza göz atmanız yeterli olacaktır...

4C NE DEMEKTİR?

4C, T.C. Emekli Sandığı’na bağlı çalışanları ifade etmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin C fıkrasında tanımlanmasından ötürü 4C olarak anılmaktadır. Kanunda 4C çalışanları:

“Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.” olarak tarif edilmektedir.

EMEKLİ SANDIĞI (4C) EVRAK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

4C evrak takibi için E-Devlet şifrenizin olması gereklidir. E-Devlet şifresine sahip değilseniz en yakınınızdaki bir PTT şubesine giderek nüfus cüzdanınızla birlikte başvuruda bulununuz. Başvurunuz sonucunda 2 TL karşılığında şifreniz verilecektir. Şifrenizi aldıktan sonra 4C evrak takibi için aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayın.

4C yani Emekli Sandığı evrak takibi yapabilmek için ilk olarak (https://www.turkiye.gov.tr/4c-emeklilik-islemleri-evrak-takibi) linkine tıklayınız. Açılan sayfada "Kimliğimi Şimdi Doğrula" butonuna tıklayın. Sonra, TC Kimlik No ve e-Devlet şifresini girin ve "Sisteme Giriş Yap" butonuna tıklayın. Bu işlemleri eksiksiz bir şekilde yaptığınız takdirde Emekli Sandığı evrak takibi işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

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