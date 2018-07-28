4N1K İlk Aşk 4. bölüm dün akşam ekranlardaydı. Yaprak’a olan aşkının karşılıksız olduğunu düşünen Ali, beklenmedik bir karar aldı. Bu kararından vazgeçirmek için Yaprak, Ali’ye yetişerek, Ali'yi bu kararından döndürdü. 4N1K İlk Aşk 5. yeni bölüm fragmanında ise Ali bıçaklanıyor. Ali ölecek mi? İşte 4N1K İlk Aşk'a dair detaylar...

4N1K İLK AŞK 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

4N1K İLK AŞK 4. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali’nin şarkıyı Bade’ye çaldığını gören Yaprak şaşkındır. Bu yanlış anlamayı düzeltmek isteyen Ali, Bade’nin tuzağına düşer. Ona iyilik yaptığını zannederek okulda bir kaç gün erkek arkadaşı gibi davranmayı kabul eder. Yaptıkları yüzünden pişman olan Barış, Yaprak’a kendini affettirmek için her yolu dener. Hatta sürprizlerle dolu bir mektup bile yazmayı başarır. Annesi ile yüzleşen Sinan, ona rest çeker. Ece’ye gittikçe daha çok kapılan Sinan annesi ile müdürü ayırdığına emindir. Fizik hocasının icadı yalan makinesi ise okulda işlerin daha da karışmasına neden olur. Gökhan ve kız arkadaşının başına ise beklenmedik bir kaza gelir. Elleri birbirine yapışan ikili her şeyi birlikte yapmak zorunda kalır. Yaprak’a olan aşkının karşılıksız olduğunu düşünen Ali, beklenmedik bir karar alır. Bu kararından vazgeçirmek için Yaprak, Ali’ye yetişmek zorundadır.

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