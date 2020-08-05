Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 5 Ağustos corona virüs tablosu merak ediliyor.

5 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Ağustos koronavirüs tablosunu henüz yayımlamadı. Yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda detaylarıyla birlikte yer alacaktır.

4 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 765'e yükseldiğini, bin 83 yeni vaka tanısı konulduğunu açıkladı.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 765'e yükseldi. Bugün toplam 46 bin 249 test yapılırken, bin 83 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 234 bin 934 oldu. Bugün 994 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 218 bin 491'e yükseldi. Toplam hastalarda zatüre oranı yüzde 8,5, toplam ağır hasta sayısının ise 583 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var ” ifadelerine yer verdi.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 697 bin 244´e virüs tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 447 bin 723´e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 11 milyon 680 bin 369´a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD´de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 862 bin 210 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 158 bin 930´a ulaştığı bildirildi.