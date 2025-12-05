Her gün yerli ve yabancı liglerde birçok müsabakası yapılıyor. Bugün oynanacak mücadeleleri merak eden futbolseverler ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?’’ sorularına yanıt arıyor. 5 Aralık Cuma günü Trendyol Süper Lig, La Liga, Ligue 1 ve Bundesliga’da yeni hafta heyecanı başlıyor. Süper Lig'in lideri Galatasaray, RAMS Park'ta ligin 5.'si Samsunspor'u ağırlayacak. İşte 5 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi ve yayın bilgileri...