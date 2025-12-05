Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 5 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi
5 Aralık 2025 maç programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in yanı sıra La Liga, Ligue 1 ve Bundesliga'da da yeni hafta maçları başlıyor. Gözler ise Süper Lig'in 15. hafta açılış maçı olan Galatasaray-Samsunspor mücadelesinde olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 5 Aralık 2025 maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları.
Her gün yerli ve yabancı liglerde birçok müsabakası yapılıyor. Bugün oynanacak mücadeleleri merak eden futbolseverler ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?’’ sorularına yanıt arıyor. 5 Aralık Cuma günü Trendyol Süper Lig, La Liga, Ligue 1 ve Bundesliga’da yeni hafta heyecanı başlıyor. Süper Lig'in lideri Galatasaray, RAMS Park'ta ligin 5.'si Samsunspor'u ağırlayacak. İşte 5 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi ve yayın bilgileri...
5 ARALIK 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
20:00 Galatasaray-Samsunspor (beIN Sports 1)
İspanya - LaLiga
23:00 Real Oviedo-Mallorca (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)
Fransa - Ligue 1
21:00 Brest-Monaco (beIN Sports 4)
23:00 Lille-Marsilya (beIN Sports 4)
Almanya - Bundesliga
22:30 Mainz 05-Mönchengladbach (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
EuroLeague
22:00 Kızılyıldız – Barcelona
22:15 Panathinaikos – Valensiya
22:30 Virtus Bologna – Dubai Basketball
22:30 Baskonya – Olimpia Milano