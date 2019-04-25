Röportajı delil olarak sundular



Olay, 30 Ekim 2018 tarihinde Ulukavak Mahallesi'nde 6 katlı apartmanda meydana geldi. Semra B. ile eşi Uğurcan B. (32) arasında evde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Semra B., yatak odasının penceresini açarak atlamak istedi. Eşinin müdahalesine rağmen Semra B., 5'inci kattan kendisini boşluğa bıraktı. Semra B., binanın arka kısmında, apartman sakinlerinin oturup sohbet etmesi amacıyla konulan kanepenin üzerine düştü. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Semra B., burada geçirdiği ameliyatın ardından Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi. Semra B., tedavisinin ardından taburcu edildi.



Semra B.'nin şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu Uğurcan B. hakkında Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

Uğurcan B.'nin yargılanmasına başlandı. Uğurcan B. ifadesinde, "O gece ikimiz de alkollüydük, bir arkadaşımdan alacağım vardı. Sonra dışarı çıkmam gerektiğini eşime söyledim. O da bana 'bir saat içinde git, gel' dedi. Ben de 15- 20 dakika gecikmeli eve geldim. İçeriye girdiğimde elindeki şişeyi duvara fırlattı ve benim üstüme geldi. Ben de bir tokat attım, aslında yapmamam gereken şeydi. Bir süre sonra ikimiz de sakinleştik, Onu yatak odasına götürdüm. Ben salona geri döndüm. Bana evde kalmak istemediğini ve ayrılmak istediğini söylemişti. Bir süre sonra 'İmdat eşim beni öldürecek' diye bağırmaya başladı. Koşup yatak odasına gittim. 5 katın penceresinden aşağıya sarkmıştı. Bir elinden tuttum, 'yapma' dedim. Sonra aşağıya doğru kaymaya başladı. Elinden sıkı sıkı tuttum, düşmemesi için büyük çaba harcadım. Sonra gücüm tükendi ve aşağıda kanepenin üstüne düştü. Kendisinin anlattığı gibi benim onun düşmesinde hiçbir suçum yok. Hatta kendisi hastaneden çıkınca evde gazetecilere röportaj verdi. 'Ben kendim düştüm' demişti. Hem eşim 15 gün Ankara´da hastanede tedavi gördü. Ben bir gün bile yanından ayrılmadım" dedi.Sanık avukatı Semra B.´nin taburcu olduktan sonra evinde gazetecilere verdiği röportajı delil olarak mahkemeye sundu. Tanıklar da Semra B.´nin kendisini boşluğa bıraktığını ve Uğurcan B.´nin düşmemesi için uzun bir süre eşini tuttuğunu beyan etti.Mahkeme heyeti eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.