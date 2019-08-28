5. İstanbul Tasarım Bienali'nin küratörü belli oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 26 Eylül-8 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 5. İstanbul Tasarım Bienali'nin küratörü Portekizli mimar ve küratör Mariana Pestana oldu.

İstanbul Tasarım Bienali Danışma Kurulu, Mariana Pestana’nın 5. İstanbul Tasarım Bienali küratörü olarak davet edilmesi hakkında, “Mariana Pestana’nın özgün yaklaşımının bienal için çok faydalı olacağına eminiz, güncel meselelerle ilgili fikirlerini ve kurgusal geleceklere dair sorgulamalarını da çok ilgi çekici buluyoruz. Onun bu serginin akıllarda yer etmesi için canla başla çalışacağına inanıyor, İstanbul Tasarım Bienali’nin işbirliğine dayalı yaklaşımını birlikte geliştireceğimiz için büyük bir heyecan duyuyoruz,” dedi.

5. İstanbul Tasarım Bienali’nin Danışma Kurulu, 4. İstanbul Tasarım Bienali’nin küratörlüğünü üstlenen ve Karlsruhe Sanat ve Tasarım Üniversitesi’ne rektör seçilen Jan Boelen, İsveç ulusal mimarlık ve tasarım merkezi ArkDes’in küratörlerinden Carlos Mínguez Carrasco, Superpool’un kurucusu mimar Selva Gürdoğan, müze ve araştırma merkezi V&A East’in küratörü Catherine Ince ile küratör ve yazar Amelie Klein’dan oluşuyor.

MARIANA PESTANA

Çalışmalarını Londra ve Porto’da yürüten Mariana Pestana, eleştirel toplumsal uygulamalarla ve hem teknolojik gelişmelerin hem de ekolojik krizin şekillendirdiği alternatif gelecekleri kurmacanın yardımıyla yeniden hayal etmekle ilgileniyor. Pestana aynı zamanda The Decorators adlı kolektifin ortak kurucularından. 2011’de kurulan topluluk, kamusal alana yayılan müdahaleler gerçekleştiriyor ve kültürel programlar düzenliyor.

Geçmişte Victoria ve Albert Müzesi’nin (V&A) Mimarlık, Tasarım ve Dijital Bölümü’nde küratör olarak çalışan Pestana, ayrıca Londra Sanat Üniversitesi bünyesindeki Central Saint Martins ve Chelsea Sanat Koleji’nin yanı sıra Kraliyet Sanat Koleji gibi kurumlarda ders verdi. Victoria ve Albert Müzesi’nde (2018) ve İsveç ulusal mimarlık ve tasarım merkezi ArkDes’te (2019) sergilenen Gelecek Burada Başlıyor’un, Lizbon’da bulunan Sanat, Mimarlık ve Teknoloji Müzesi’nde (MAAT) yer alan Çevreci Vizyonerler: Antroposen’in Ardından Sanat ve Mimarlık’ın ve Matadero Madrid’deki Çevreci Vizyonerler: Türlerarası Bir Geleceğe Doğru’nun ortak küratörlüğünü üstlendi. Çevreci Vizyonerler serisinin üçüncü sergisi, Kasım 2019’da Kraliyet Sanat Akademisi’nde açılacak.

Pestana ayrıca Yakın, Daha Yakın temasıyla düzenlenen Lizbon Mimarlık Trienali’nin (2013) üç sergisinden biri olan Gerçek ve Diğer Kurgular’ın ve Dünya Ekonomik Forumu (2016) kapsamında V&A tarafından sergilenen Gelecekte Bu Zamanlar’ın küratörlüğünü üstlendi. Doktorasını Bartlett Mimarlık Okulu’nda tamamlayan Pestana, şu sıralar 2019 Porto Tasarım Bienali için Kurmaca Uygulaması adında, genç küratörlerin yer aldığı deneysel bir laboratuvar hazırlıyor.