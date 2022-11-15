'5.4 milyar lira tasarruf sağladı' 0:00 / 0:00

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul’da kesintisiz ulaşım imkanı sağlandığına dikkati çekerek, "Projemiz ile zamandan 3 milyar 236 milyon lira, akaryakıttan 2 milyar 147 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 5 milyar 383 milyon lira tasarruf ediyoruz" ifadesini kullandı.

'EKONOMİK AKTİVİTELERİN EN YOĞUN OLDUĞU YÜKSEK STANDARTLI BİR OTOYOL AĞI OLACAK'

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 100 yıllık projeleri 20 yıla sığdırdıklarını vurguladı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Türkiye’nin en büyük otoyol projeleri arasında yer aldığını belirten Karaismailoğlu, İstanbul trafiğine girmeden hızlı, konforlu ve güvenli bir yolculuk imkanının oluşturulduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin İstanbul’un batısındaki Kınalı mevkisinden başladığına işaret ederek, "Sanayinin can damarları İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden kat edip, Sakarya’nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanıyor. 398 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu, 38 kilometrelik Nakkaş-Başakşehir kesiminin de açılmasıyla toplam 436 kilometreye ulaşacak. İstanbul-İzmir Otoyolu ve TEM Otoyolu’na birkaç noktadan entegre olan Kuzey Marmara Otoyolu, ilerleyen zamanlarda Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu’na bağlandığında, ülkemizdeki ekonomik aktivitelerin en yoğun olduğu Marmara Bölgesi’nin etrafında yüksek standartlı bir otoyol ağı kurulmuş olacak" değerlendirmesinde bulundu.

'OTOYOL AÇILDIĞI GÜNDEN BERİ YAKLAŞIK 1.3 MİLYAR SAAT TASARRUF SAĞLADI'

Bakan Karaismailoğlu, projenin en önemli ayaklarından birinin de Yavuz Sultan Selim Köprüsü olduğunu aktararak, Avrupa’yı Asya’ya üçüncü defa bağladıklarını, köprüden günde yaklaşık 135 bin aracın geçiş yaptığını bildirdi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün, üzerinden raylı sistemler geçebilecek şekilde tasarlandığını ve kara, hava ve demir yolu ulaşım modlarının entegre edileceğini kaydeden Karaismailoğlu, böylece Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan Türkiye'nin, taşımacılık alternatifleri ve ticaret kapasitesinin artacağına vurgu yaptı.

Karaismailoğlu, projeyle zamandan 3 milyar 236 milyon lira, akaryakıttan 2 milyar 147 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 5 milyar 383 milyon lira tasarruf sağlandığı bilgisini paylaşarak, "Yaklaşık 400 kilometre boyunca sağladığı kesintisiz ulaşım imkanıyla Kuzey Marmara Otoyolu açıldığı günden beri yaklaşık 1.3 milyar saat tasarruf sağladı. Karbon emisyonu 425 bin 150 ton azaltıldı" dedi.