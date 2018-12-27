Bitlis'in Güroymak ilçesinde kalbi göbeğinin dış kısmında dünyaya gelen ve görenleri şaşırtan bebek Van’da tedavi altına alındı.

İHA'nın haberine göre; Bitlis'in Güroymak Devlet Hastanesinde kalbi dışarıda dünyaya gelen ve komplike kalp anomalisi olan bebek, bir hastaneye sevk edildi. Yaklaşık bir aylık olan 2 bin 400 gram ağırlığındaki bebek hemen ameliyata alındı.

5 MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Halil Başel, “Beş milyon doğumda bir gözüken kalbin karında olduğu bir hastaydı. Yani Türkiye’de yılda kabaca 1,5 doğum olduğunu düşünürsek, bu üç yılda bir gözükebilecek bir vakaydı. Bunu da opere ettik. Normalde yaşama şansı hiç yoktu, ama bu şansı çocuğa vermiş olduk” dedi.

500 gramlık bir çocuğun İstanbul, Ankara veya İzmir’de doğmasındansa Van’da doğmasının çocuk açısından daha büyük bir şans olduğunu vurgulayan Başel, “Çünkü burada böyle çocukların yaşama şansı daha yüksek. Bizler bu anlamda imkanlar ölçüsünde hastaların başka illere gidip hem hasta yakınlarının mağdur olmasını önlüyoruz hem de hastaların devlete getireceği ilave ekonomik yüklerden kurtarmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

BİR AYDA ÜÇ KALP HASTASI BEBEK

Doğuda doğum oranlarının batıya oranla daha yüksek olduğunu dile getiren Başel, Doğuştan gelen kalp hastalıklarının tüm ülkede olduğu bölgede de gözükmekte olduğunu ifade etti. Başel, “Bunlar eğer burada tedavi olamazlarsa uçak ambulans ile Ankara ve İstanbul gibi illerdeki hastanelere sevk edilmektedir. Bu da devlete ciddi bir ekonomik yük getirmektedir. Biz de elimizden geldiği kadar, tecrübe ve yoğun bakım imkanlarının da el verdiği ölçüde hastaları ameliyat etmekteyiz” diye konuştu.

Bir ayda kalbinde komplike kalp anomalisi olan üç kilogramın altında üç bebeği başarıyla ameliyat ettiklerini de sözlerine ekleyen Başel, “Birisi makineden ayrıldı, diğer ikisi de makineden ayrılma moduna girdi. Sağlıkları iyiye gitmektedir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ