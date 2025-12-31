5'nci sıraya yükseldi

Alternatif pop/rock müziğin dikkat çeken isimlerinden Göksel İpekçi, 12 Aralık'ta yayınladığı yeni teklisi 'Duy Beni' ile Spotify Türkiye En İyi 50 listesinde 10 gün gibi kısa bir sürede 5'nci sıraya yükselerek Trend listesine kapak oldu.

Şarkı, ayrıca Hot Hits listesinde yer alırken, Viral 50’ye 3. basamaktan giriş yaptı. Shazam Türkiye Viral listesinde de geçtiğimiz hafta 5'inci sıraya çıktı. Dinlenme rakamları ise 4.5 milyonu geçti.

Sosyal medya platformlarında da yoğun ilgi gören şarkı, TikTok’ta 71 bin Instagram’da ise 36 bin içerikte kullanılarak viral bir ivme yakaladı ve popüler sesler arasında yer aldı.

YouTube tarafında da yükselişini sürdüren 'Duy Beni', YouTube Trendlerde 3'üncü sıraya kadar çıktı.