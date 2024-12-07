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        Haberler Gündem 5 ülkeye yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de

        5 ülkeye yeni büyükelçi ataması Resmi Gazete'de

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 5 ülkeye yeni büyükelçi ataması yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 00:40 Güncelleme: 07.12.2024 - 00:40
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        5 ülkeye yeni büyükelçi atandı
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        Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 5 ülkenin büyükelçilik makamına yeni atamalar yapıldı.

        Karara göre; Japonya Büyükelçiliği’ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Oğuzhan Ertuğrul, Avusturya Büyükelçiliği’ne Gürsel Dönmez, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Bekir Gezer, Trinidad ve Tobago Büyükelçiliği'ne Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Selcan Şanlı, Kamerun Büyükelçiliği'ne NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcısı Volkan Öskiper atandı.

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #Resmi Gazete
        #Büyükelçi ataması
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