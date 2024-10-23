5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren eski Süper Lig futbolcusu yeniden hakim karşısında

Bursa'da 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan futbolcu Cevher Toktaş'ın yeniden yargılanmasına başlandı.

Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cevher Toktaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Yargıtay bozma ilamı uyarınca sanığa, üzerine atılı suç yönünden rapor aldırılması ve gözlem altına alınarak randevu talep edilmesi hususunda yazılan müzekkereye cevap geldiğini ve kasım ayına randevu tarihi verildiğinin görüldüğünü bildirdi.

Hekimlerin tamamının ilk ölüm anından bir gariplik sezmediklerini her aşamada söylediklerini belirten Güngör, "Adli tıp raporu da bulgu olmadığını ancak aksine görüş de verilemeyeceği için ikrarın geçerli olduğunu ifade etmiştir. Ancak raporun objektif kanaate değil, sübjektif veriye dayanması gereklidir. Müvekkilin karakolda da iki farklı ifadesi vardır, ilk ifadesinde öldürdüğünü söylemekte ancak ikinci ifadesinde ise kendisini suçladığı için suç üstlendiğini ifade etmiştir. Tüm bu çelişkiler nedeniyle, sanığın cezalandırılmasının hukuken hatalı olduğu kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

Sanığın tutukluluğunun devamına ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nde müşahedeye tabi tutulduktan sonra karar vermeye yetkili Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu tarafından düzenlenecek raporun beklenmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

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Sanığın babası Rıfat Toktaş da torununa hastaneye yatırıldığı gün biri penisilin grubu olan iki tane güçlü antibiyotik verildiğini ve ilk günden beri ilaç alerjisine bağlı olarak gelişen anafilaksi sonucu öldüğünü iddia ettiklerini, hala aynı iddialarının arkasında olduklarını dile getirdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Olaydan iki yıl önce Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Bursa Yıldırımspor'da forma giyen Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı 23 Nisan 2020'de yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye götürmüş, çocuk hastanede Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alınmıştı.