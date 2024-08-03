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        Haberler Sağlık 5 yıllık kritik süreci atlatan Öykü Arin'in testleri olumlu çıkarsa aşı sürecine başlanacak - Haberler | Sağlık Haberleri

        5 yıllık kritik süreci atlatan Öykü Arin'in testleri olumlu çıkarsa aşı sürecine başlanacak

        Antalya'da babasından nakledilen yüzde 98,5 uyumlu ilikle yaşama tutunan lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı (9), 5 yıllık kritik süreci atlattı. Kızı Öykü Arin'in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Eylem Şen Yazıcı, "5 yılda hastalık tekrar etmedi ya da metastaz olmadı. Sokaktaki herhangi birinden bir tık daha fazla riski var. Büyük oranda en riskli süreci atlatmış durumda. Testlerin sonucu olumlu değerlendirilirse aşı süreci başlayacak" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 11:08 Güncelleme: 03.08.2024 - 11:12
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        Öykü Arin'in testleri olumlu çıkarsa aşı sürecine başlanacak
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        İzmir'de yaklaşık 5 yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Eylem Şen Yazıcı ve Çağdaş Yazıcı tarafından kızları için 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan 2019'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran 2020'de babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak, enfeksiyon kapmaması için özen gösterilen Öykü Arin, hasta olmamak için büyük uğraş verdi. 2020 yılı ağustos ayında İzmir'deki evine dönen Öykü Arin, sık sık Antalya'ya gelip kontrollerine devam ediyor. Öykü Arin, 2021 yılında ilkokula başladı. 2021 Kasım ayında kardeşi 'Arkadaş Ekim'i kucağına alan Öykü Arin, ablalık duygusunu tattı.

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        TESTLER OLUMLU ÇIKARSA AŞI SÜRECİNE BAŞLANACAK

        Anne Eylem Şen Yazıcı, Öykü Arin'e babasından yapılan yarı uyumlu naklin üzerinden 5 yıl geçtiğini söyleyerek, “5 yılda JMLL tekrar etmedi ya da metastaz olmadı. Başka yerde kanser oluşmadı. Genelde ağır kemoterapi alındığı zamanlarda sonrasında metastaz olabiliyor. Böyle bir şey olmadı. Metastaz olmaması genetik olarak çok eğilimi olmadığını gösterir ama bir kere olmuş olması genetik olarak bir potansiyel oluştu. Sokaktaki herhangi birinden bir tık daha fazla riski var demektir. Büyük oranda en riskli süreci atlatmış durumda. İlik savaşı sürecinin sona ermesi bizim için önemli. Çok küçük dudaklarında ilik savaşı süreci var hala ama az bir durumda. Onun da zamanla bitmesini umuyoruz. İmmünolojide testler yapılacak. Testlerin sonucu olumlu değerlendirilirse aşı süreci başlayacak. Önce cansız, sonra belki canlı aşılar yapılacak" dedi.

        "AŞIYLA YASAKLARI KALKACAK"

        Öykü Arin'e canlı aşı yaptırma kararı çıktığı andan itibaren hayatındaki çoğu kısıtlamanın kalkacağını belirten Yazıcı, “Öykü Arin okula maskeli gitmek zorunda. Normalde 5 yıldır kapalı her yere maskeyle gidiyor. İlk 2 yıl evden çıkmadı, her yere gitmesi yasaktı. Sonraki süreçte kapalı alanların hepsine maskeyle gitme zorunluluğu var. Dışarıda açık dondurma yemesi yasak. Havuza girmesi yasak. Birçok yasağı var. Eğer canlı aşı kararı çıkarsa bu yasaklar kalkacak. O yüzden biraz heyecanlıyız. Önümüzde 5-6 ay daha var ama ondan sonra tamamen rahatlayacağız. O da bütün diğer çocuklar gibi hayatını sürdürebilecek diye umuyoruz" diye konuştu.

        KAMPANYA BİNLERCE KİŞİYE CAN OLDU

        'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası sayesinde binlerce kişinin başkalarına umut olduğunu söyleyen Eylem Şen Yazıcı, “Eşleşme sayısı çok yüksek. Kızılay'ın eşleşme rakamlarına baktığımızda, biz bu kampanyaya başladığımız zaman Türk KÖK'te kayıtlı donör sayısı 186 bin görünüyordu. Şu anda 1,5 milyona ulaşmış durumda. Bence yüzlerce, bini aşkın eşleşme var. 2019 yılında Kızılay'ın resmi rakamlarında 2 bin küsur eşleşme var. Daha geçen hafta 2 kişi, 'Biz Öykü Arin'e donör olmuştuk. Başkalarıyla eşleştik' diyerek bize ulaştı. Hemen hemen her hafta 1-2 kişi için eşleşme haberleri almaya devam ediyoruz. Bizim iletişim bilgilerimiz olan, bizi arayan, mesaj atan kişilerin dışında da eminim binlerce kişi var. Mesela Almanya'da da 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyasını yürütmüştük. Orada da eşleşme oldu. Her 2 haftada 1, bir aile bize ulaşıyor. 'Çocuğumuz şöyle bir süreç yaşıyor. Ne yapabiliriz. İlik nakli olacak. Siz neler yaşadınız' diye soranlar oluyor. Aynı zamanda donörünü bekleyen binlerce çocuk, yetişkin, anne, baba, hasta umutla bekleyen insan var. Donör olun çünkü kök hücre bağışı hayat kurtarıyor" dedi.

        "SONUÇLAR İYİ ÇIKARSA OKULDA MASKE TAKMAYACAĞIM"

        Öykü Arin Yazıcı, 3'üncü sınıfı bitirip 4'üncü sınıfa geçtiğini anlattı. Okul dışında tenis, tiyatro gibi etkinliklere katıldığını ifade eden Öykü Arin, “Okulda çok iyi öğretmenlerim var. Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum ama artık sınıflar değişecek o yüzden biraz endişeliyim, biraz da heyecanlıyım. Okulun dışında tenis kursuna gidiyorum. Okulda tiyatro kulübüne gidiyordum. Okul dışında da tiyatro kursuna gidiyorum. Tiyatro yapmayı çok seviyorum. Yüzmeyi de seviyorum. Büyüyünce yazar ve oyuncu olmak istiyorum. Kök hücre bağışı hayat kurtarır umut olun. Şimdi tekrar testlerim yapılacak. Sonra da aşılar olacağım. Sonuçlar iyi çıkarsa okulda artık maske takmayıp, azıcık dondurma yiyebileceğim. Oyun alanlarında oyun oynayabileceğim. Bunun için çok heyecanlıyım" dedi.

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