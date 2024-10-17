52 yaşındaki motosikletli kazada can verdi
Aydın'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 52 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 17.10.2024 - 13:31 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:31
Aydın'ın Nazilli ilçesi, Yeşil Mahalle 666 Sokak'ta 52 yaşındaki Hüseyin Açıkyer'in kullandığı motosiklet ile M.O.A'nın kullandığı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Açıkyer, olay yerinde hayatını kaybetti.
Hüseyin Açıkyer'in cansız bedeni, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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