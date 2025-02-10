55 ton limon ‘pestisit’ nedeniyle imha edildi

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, insan ve çevre güvenliğini sağlayabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler tarafından ihracata gönderilmek için hazırlanan 55 ton limondan alınan numunede Türkiye’de kullanımı yasak olan pestisit isimli kimyasal maddesi tespit edildi.

Söz konusu tonlarca limon güvenlik önlemi alınarak, katı atık depolama tesisinde imha edildi. Ekipler, güvenilir olmayan gıdanın piyasaya arzına, ihracatına ve ithalatına asla izin verilmeyeceğini belirttiler.

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yönetmelikte yapılan değişiklikle, yurt içinde üretilen ve ithal edilen gıdaların resmi kontrollerinde uygulanacak maksimum kalıntı limitlerini güncellemiş, uygulanacak limitlerde, ulusal ve uluslararası alandaki güncel bilimsel değerlendirmeler dikkate alındı.