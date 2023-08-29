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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da 76 yaşındaki adam 55 yıllık karısını öldürdü! İfadesi çıldırttı

        Adana'da 55 yıllık karısını öldüren caninin ifadesi çıldırttı

        Adana'da dün yaşanan dehşette 76 yaşındaki Abdullah Sarı, 55 yıllık eşi Naile Sarı'yı sırtından tabancayla vurarak öldürdü. Polise teslim olan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan cani ise ifadesinde, eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını ve artık dayanamadığını öne sürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 10:43 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:04
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        55 yıllık karısını öldürdü! İfadesi çıldırttı
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        Adana'da evde tartıştığı 55 yıllık eşi Naile Sarı'yı (74), ruhsatlı tabancasıyla sırtından vurarak öldürüp, teslim olan Abdullah Sarı (76), uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını belirterek, sürekli tartıştıklarını, artık dayanamadığını öne sürdü. Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 05.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli Abdullah Sarı, tartıştığı 4 çocuk annesi eşi Naile Sarı'yı evde ruhsatlı tabancasıyla sırtından vurdu.

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        Naile Sarı yere yığılırken, evden ayrılan Abdullah Sarı ise oğlu İbrahim Sarı'yı(48) cep telefonuyla arayıp, "Anneni öldürdüm" dedi. Adrese gelen İbrahim Sarı, annesini kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORMUŞ

        Cinayet şüphelisi Abdullah Sarı, Adana Adliyesi'ne giderek kontrol noktasındaki polislere teslim oldu. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından cenazesi alınan Naile Sarı, Sarıçam ilçesine bağlı Karlık Mahallesi'nde toprağa verildi. Emniyete götürülen Abdullah Sarı'nın, 55 yıllık eşi Naile Sarı'yı son zamanlarda sürekli darp edip, ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı. Sarı, ifadesinde, eşiyle uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığını belirterek, sürekli tartıştıklarını, artık dayanamadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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