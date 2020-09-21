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5N1K Tanımı:

5N1K Sorgulama tekniği, bilgi toplarken ve bir konuyu araştırırken kullanabileceğiniz bir çerçevedir. Bir tartışmayı genişletmek, araştırmanızı kapsamlaştırmak, bulgularınızı düzenlemek veya makaleler ve raporlar oluşturmak için bu çerçeveyi kullanmayı düşünebilirsiniz. Günümüzde gazetecilik, habercilik ve eğitim alanında sıklıkla kullanımı gözlemlenmektedir.

Cevapları bilgi toplamada temel olarak kabul edilir sorulardır. Genellikle açıklanan gazetecilik, araştırma ve polis soruşturması gibi alanlarda da kullanılan bir yöntemdir. Bir konuyla ilgili hikayenin tamamını almak için bir formül oluştururlar. Beş N’lerin ilkesine göre, bir rapor ancak bu soruları sorgulayıcı bir kelime ile başlayan cevaplarsa tam olarak kabul edilebilir.

5N1K Açılımı:

5N; Bu sorular, “nasıl”, “ne”, “nerede” “neden “ne zaman” ile ilgili soruları kapsar. 1K; bu soruların “kim” hakkında olduğunun sorgusudur;

Ne oldu?

Nasıl oldu?

Neden oldu?

Nerede gerçekleşti?

Ne zaman gerçekleşti?

Kim hakkında?

5N1K Örnek Anlatımı:

Her sorunun gerçek bir cevabı olmalıdır, bir raporun eksiksiz olarak kabul edilmesi için içermesi gereken gerçekler. Önemli olan, bu soruların hiçbiri basit bir “evet” veya “hayır” ile cevaplanamaz.

Ne?

Açıklama; Görevin tanımı, faaliyet, problem, proje amacı.

Hedefler; Amaç, eylemler, prosedürler, makineler vb.

Örnek sorular; Sorun ya da risk nedir? Durum nedir? Ürün özellikleri nelerdir? Servis nasıl çalışır?

Neden?

Açıklama; Amacı veya çalışma yönteminin gerekçesini tanımlayınız.

Hedefler; Hedefler, amaçlar, gerekçeler vb.

Örnek sorular; Hedeflenen amaç nedir? Neden bu eğitim ya da bu ekipman seçildi?

Nerede?

Açıklama; İlgili yer veya yeri tanımlayınız.

Hedefler; Mülk, atölye, iş istasyonu vb.

Örnek sorular; Sorun nerede uygulanır? Mülk erişimi kolay mı? Sorun hangi makinede bulunur?

Ne zaman?

Açıklama; Durumun gerçekleştiği, gerçekleştiği veya gerçekleşeceği zamanı belirleyin.

Hedefler; Tarihler, süre, sıklık vb.

Örnek sorular; Ne kadar sürer? Kurulum tarihi ne zaman? Sorun ne sıklıkta ortaya çıkıyor?

Nasıl?

Açıklama; Kullanılan yöntemin nasıl olacağını belirleyin, ilerlemenin yolunu bulun ve atılması gereken adımları bulun.

Hedefler; Kullanılan yöntemler, yapılması gereken eylemler, uygulanan teknikler, prosedürler vb.

Örnek sorular; Hangi şartlar veya koşullar altında? Bölüm nasıl düzenlenir? Kullanılan yöntemler nelerdir? Hangi kaynaklar kullanılıyor?

Kim?

Açıklama; İlgili paydaşları, sorumlu veya etkilenen kişileri belirleyin.

Hedefler; İlgili kişiler, müşteriler, çalışanlar, yöneticiler vb.

Örnek sorular; Kim sorumlu? Sorunu kim buldu? İşi kim yapması istenecek?

5N1K Yönteminin Kullanımı:

Bu tekniğin kullanımı çok geniştir. Problem tanımlarını oluşturmak için 5n1k tekniğini kullanın. Sorunu değerlendirirken, odaklanmaya devam edin ve varsayımlarınıza meydan okuyun. Her zaman sor; Önemli sorun bu mu? Bu çözmek istediğimiz şeyin özü mü?

Yeni tepkiler bulana kadar devam etmeniz gerekir. Yeni sorun tanımları oluşturmak için her soru için verilen yanıtları birleştirin. Böylece en doğru şekilde 5n1k metodunu kullanmış olursunuz.