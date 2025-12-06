Bugün hangi programlar, yarışmalar, filmler ve dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple 6 Aralık 2025 Cumartesi Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı listeleri inceleniyor. Show TV’nin ilgiyle izlenen Güldür Güldür Show programı, izleyicileri komediye doyuracak bir bölümle ekrana geliyor. Peki, bu akşam televizyonda başka neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte kanal kanal 6 Aralık 2025 TV yayın akışı!