Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 6 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI KANAL KANAL: Bu akşam TV’de neler var, hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        6 Aralık 2025 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?

        ''Bu akşam televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak programlar, yarışmalar, filmler ve diziler 6 Aralık 2025 TV yayın akışı listesi ile belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show, izleyicileri kahkahaya boğan bir bölümle ekrana gelecek. İşte bugün hangi yapımların ekrana geleceğini merak edenler için 6 Aralık 2025 Cumartesi Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 11:51 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün hangi programlar, yarışmalar, filmler ve dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple 6 Aralık 2025 Cumartesi Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı listeleri inceleniyor. Show TV’nin ilgiyle izlenen Güldür Güldür Show programı, izleyicileri komediye doyuracak bir bölümle ekrana geliyor. Peki, bu akşam televizyonda başka neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte kanal kanal 6 Aralık 2025 TV yayın akışı!

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Eşref Rüya

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Güller ve Günahlar

        00:15 Uzak Şehir

        02:45 Siyah Beyaz Aşk

        04:00 Müzik Arası

        05:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:00 Acele Koca Aranıyor

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Veliaht

        15:30 Rüya Gibi

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Rüya Gibi

        02:30 Veliaht

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:18 İstiklal Marşı

        05:20 Yedi Numara

        06:05 Ege’nin Hamsisi

        08:35 Kod Adı Kırlangıç

        10:00 Hayallerinin Peşinde

        11:30 Taşacak Bu Deniz

        14:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

        17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        01:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

        04:10 Lingo Türkiye

        05:15 Hayallerinin Peşinde

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Sümela’nın Şifresi Temel

        11:50 Kuruluş Orhan

        14:45 Top Gun: Maverick

        17:10 Paranormal Cuma

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Adalet Savaşı

        22:20 Cash Out 2

        00:20 Kuruluş Orhan

        03:00 Kardeşlerim

        05:30 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kiralık Aşk

        09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        10:45 Fırıldak Ailesi

        12:15 Fırıldak Ailesi

        14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

        15:30 Sahipsizler

        19:00 Star Haber

        20:00 M.Ö. 10.000

        22:15 M.Ö. 10.000

        00:15 Kral Kaybederse

        03:00 Yüksek Sosyete

        05:00 Hanım Köylü

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Memet Özer ile Mutfakta

        12:00 Kamera Arkası

        12:45 Halef: Köklerin Çağrısı

        16:00 Ben Leman

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Ben Leman

        00:00 Efsane Futbol

        01:30 Sahtekarlar

        04:00 Sakıncalı

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        17:30 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 İtiraf Et

        02:30 Gazete Magazin

        05:15 Gençlik Rüzgarı

        6 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!