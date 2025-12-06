6 Aralık 2025 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?
''Bu akşam televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak programlar, yarışmalar, filmler ve diziler 6 Aralık 2025 TV yayın akışı listesi ile belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show, izleyicileri kahkahaya boğan bir bölümle ekrana gelecek. İşte bugün hangi yapımların ekrana geleceğini merak edenler için 6 Aralık 2025 Cumartesi Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Eşref Rüya
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
00:15 Uzak Şehir
02:45 Siyah Beyaz Aşk
04:00 Müzik Arası
05:00 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Acele Koca Aranıyor
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Veliaht
15:30 Rüya Gibi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Rüya Gibi
02:30 Veliaht
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:18 İstiklal Marşı
05:20 Yedi Numara
06:05 Ege’nin Hamsisi
08:35 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Taşacak Bu Deniz
14:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
04:10 Lingo Türkiye
05:15 Hayallerinin Peşinde
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Sümela’nın Şifresi Temel
11:50 Kuruluş Orhan
14:45 Top Gun: Maverick
17:10 Paranormal Cuma
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Adalet Savaşı
22:20 Cash Out 2
00:20 Kuruluş Orhan
03:00 Kardeşlerim
05:30 Aldatmak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
10:45 Fırıldak Ailesi
12:15 Fırıldak Ailesi
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 M.Ö. 10.000
22:15 M.Ö. 10.000
00:15 Kral Kaybederse
03:00 Yüksek Sosyete
05:00 Hanım Köylü
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:00 Kamera Arkası
12:45 Halef: Köklerin Çağrısı
16:00 Ben Leman
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ben Leman
00:00 Efsane Futbol
01:30 Sahtekarlar
04:00 Sakıncalı
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 İtiraf Et
02:30 Gazete Magazin
05:15 Gençlik Rüzgarı
