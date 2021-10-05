Yarın 6 Ekim Çarşamba... İstanbul'un kurtuluşunun 99. yıl dönümü... Her yıl olduğu gibi İstanbullular 6 Ekim'i coşkuyla kutlayacak. Peki, yarın İstanbul'da İETT araçları metrobüs, metro ve vapurlar ücretsiz mi? Merak edenler, özellikle yarın İstanbul'da şehir içi seyahat edecekler bu sorunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

6 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunda her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu taşıma ücretsiz olacak. Yani, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs ve vapurlar 6 Ekim saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz olacak.