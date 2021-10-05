Destekleme ve Yetiştirme Kursları'ndan 7. ve 11. sınıf öğrencileri de faydalanabilecek

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbullular 6 Ekim'i İstanbul'un Fethi sebebiyle coşkuyla kutlayacak. Bu özel güne İBB'den vatandaşları sevindirecek bir haber geldi. Peki yarın İstanbul'da toplu taşıma ücresiz mi olacak?

6 EKİM YARIN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla kentte toplu taşıma tüm gün ücretsiz olacak.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak kurtuluş etkinlikleri kapsamında Gülhane Parkı'nda konser ve söyleşiler düzenlenecek.

Ayrıca şehir hatları vapurları ve deniz taksiler İstanbul Boğazı'nda gösteri yapacak.