Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Malatya merkezli, İstanbul, Ağrı, Siirt, Sivas ve Çorum’da 11 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda
TSK’nın mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 Muvazzaf Subay, 6 kapatılan askeri okul öğrencisi, 3 öğretmen ( Mahrem İmam ) olmak üzere toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
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