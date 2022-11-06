İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonu kapsamında 44'üncüsü gerçekleştirilen İstanbul Maratonu bugün başladı. N Kolay İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da köprü ve otoyollar trafiğe bir süre kapatılacak. Maraton parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği durduruldu. Etkinlik sonuna kadar bu yollar kapalı olacak. Araçlarıyla tünelden geçmek isteyen sürücüler ise 6 Kasım'da "Avrasya Tüneli ne zaman, saat kaçta açılacak?" araştırmalarına hız verdi. İşte Avrasya Tüneli açılış ve kapanış saatleri...