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Survivor'da dokunmazlık oyununu hangi takım kazanacak?

Survivor'da finale doğru yaklaşırken rekabet artıyor. Mavi ve kırmızı takım bu akşam kozlarını dokunmazlık oyunu için paylaşacak. Zorlu parkurları geçmesi gereken yarışmacıları stresli bir ada konseyi bekliyor. İşte, Survivor'ın son bölümünde yaşananlar...

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  • 6 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ünlüler mi gönüllüler mi? Survivor son bölümünde neler oldu?

    Dün akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da eğlenceli dakikalar yaşandı. Mavi ve kırmızı takım bu kez parkur yerine Anlat Bakalım oyununda yarıştı. Geceye, daha önce Survivor'a katılan yarışmacıların bağlanması damga vurdu. Ancak bu akşam yayınlanacak bölümde işler kızışacak çünkü iki takım bu kez dokunulmazlık oyunu için rekabet edecek. Peki, 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? Survivor son bölümde neler oldu? İşte, detaylar...
  • 6 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ünlüler mi gönüllüler mi? Survivor son bölümünde neler oldu?

    5 MAYIS BÖLÜMÜNDE SURVIVOR'DA NELER OLDU?

    Survivor'ın 5 Mayıs yeni bölümünde Anlat Bakalım oyunu oynandı. Geceye eski Survivor yarışmacılarından Nagihan Karadere ve Survivor Atakan olarak bilinen Atakan Arslan katıldı. Gecenin galibi kırmızı takım oldu.

    Kırmızı takım cips yeme ödülü kazandı. Aziz, diğerlerinden daha fazla kelime bildiği için ödülden daha fazla yararlanacağı belirtildi. 
  • 6 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ünlüler mi gönüllüler mi? Survivor son bölümünde neler oldu?

    4 MAYIS SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

    Survivor 2023'te yaşanan eleme haftasında potadan çıkan isim Türkiye Milli Ampute Futbolcusu Barış Telli oldu.
  • 6 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ünlüler mi gönüllüler mi? Survivor son bölümünde neler oldu?

    6 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survivor'ın yeni bölümü henüz yayınlanmadı. Gelişmeleri Habertürk'ten öğrenebilirsiniz. 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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