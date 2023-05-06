Dün akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da eğlenceli dakikalar yaşandı. Mavi ve kırmızı takım bu kez parkur yerine Anlat Bakalım oyununda yarıştı. Geceye, daha önce Survivor'a katılan yarışmacıların bağlanması damga vurdu. Ancak bu akşam yayınlanacak bölümde işler kızışacak çünkü iki takım bu kez dokunulmazlık oyunu için rekabet edecek. Peki, 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? Survivor son bölümde neler oldu? İşte, detaylar...