Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosyuna göre vaka sayısı 27.069'a yükseldi. Toplam vefat sayısı ise 574 oldu. İşte, 6 Nisan Türkiye Koronavirüs tablosu

KORONAVİRÜS TABLOSU - 6 NİSAN 2020

6 Nisan Koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda olacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 73 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vakanın 27 bin 69'a, can kaybının 574'e yükseldiği, taburcu edilen hasta sayısının ise 1042'ye ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, 5 Nisan'da 20 bin 65 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 73 hasta vefat etti, 256 hasta ise iyileşerek taburcu edildi.

Toplam test sayısı 181 bin 445, toplam vaka sayısı 27 bin 69, toplam vefat sayısı 574, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1381, toplam entübe hasta sayısı 935, toplam iyileşen hasta sayısı 1042 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, paylaşımında, "Test sayısında 20 bini aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRK BİLİM İNSANINDAN KORONAVİRÜS AŞISI VE İLACI

Ankara Üniversitesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Aykut Özkul'un, yeni tip koronavirüse karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan "SARS-COV-2 virüsünün izolasyonu"nu başardığı bildirildi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de Twitter hesabından, "Arkadaşlarımı kutluyorum, inanıyorum ki devamı da var, dahası da olacak." değerlendirmesini yaptı.