6. Uluslararası Mersin Maratonu koşuluyor!

Büyükşehir Belediyesinin Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen Uluslararası Mersin Maratonu başladı. Lansman toplantısında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, maraton ilişkin detayları paylaşmıştı.

Bu yıl ki maratonun mottosunun 'Rekorlar şehrinde rekorlara koşuyoruz' olarak belirlendiğini söyleyen Başkan Seçer, Mersin'i her alanda rekorlar şehri yapma gayreti içerisinde olduklarını vurguladı. Sadece spor branşlarında değil, hayata dair ne varsa kent yaşamında Mersin'i en yüksek noktaları getirme gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Seçer, bu nedenle bu yılki Uluslararası Mersin Maratonu'nda, 'Rekorlar şehrinde rekorlara koşuyoruz' mottosunu uygun gördüklerini ifade etti.

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Yüksek katılımlı ve çok iyi derecelerin alınacağı bir organizasyon olmasını beklediklerini belirten Seçer, "Bu yıl yapılan bir takım değişikliklerle dünyanın en güzel maraton parkurlarından birisi haline getiriyoruz. Şehrin içerisine kaldırdık, böylece yokuşlar olmayacak. Deniz seviyesinden ortalama yükseklik 4 metre oldu. Geçen sene 11 metre civarındaydı. Bu nedenle Türkiye tarihinde koşulan en hızlı derecenin elde edilmesi olasılık dahilinde. 'Rekorlar şehrinde, rekorlara koşuyoruz' mottosunu da bu beklentimizden yola çıkarak aslında kullanmış olduk." dedi.

FUAR DÜN BAŞLADI, MARATON KOŞULUYOR

Maraton heyecanının 14 Aralık tarihinde Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda fuarla başladı. Başkan Seçer, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Dünya Atletizm Birliği tarafından Mersin Maratonu 'Elite Label' kategorisine almıştı. 2023 yılında dünyada koşulan 182 maraton arasında, Mersin Maratonu organizasyon başarısı olarak 46. sırada yer aldı. Bunu övünerek söylememiz lazım. Türkiye'de de koşulan 3 maraton içerisinde, organizasyon başarısı olarak en tepede birinci sırada Mersin Maratonu yer alıyor. Bu Mersin açısından bir gurur tablosu olsa gerek. Yaptığımız her işin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.