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Haberler Gündem Trafik 60 Nerenin Plakası? 60 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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60 nerenin plakası? 60 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Araçların resmî kurumlar tarafından kayıt altına alınmasını sağlayan ve o aracın kime ait olduğunu bildiren yasal belgelere araç plakası adı verilmektedir. Alüminyum bir levha üzerinde yer alan harf ve rakamlardan meydana gelen araç plakalarının her biri kendisine özgüdür ve bu özelliği sebebiyle araçların kimlik kartları olarak tarif edilebilirler. Türkiye’de de kullanılmakta olan plakalarda her bir vilayetin il kodu bulunmaktadır. Peki, 60 plaka numarası hangi ilin? 60 nerenin plakası? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

60 Nerenin Plakası? 60 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Günümüzde yasal bir zorunluluk olarak her motorlu kara taşıtından yer alan plakalar, araçlara hukuki ve cezai sorumluluklar yüklemektedirler. Peki, Türkiye’de il kodu olarak karşımıza çıkan 60 hangi şehrin plakası? Tokat ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

60 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de var olan 60 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Tokat’tır. 31 Mayıs 1920 tarihinde vilayet statüsüne geçen Tokat’ın 60 plaka kodunu alması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 1962 yılında, Türkiye’deki tüm vilayetlere plaka kodları verilmiş ve Tokat da 60 il koduna sahip olmuştur.

Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Tokat’ın yüzölçümü 10. 073 kilometrekare, nüfusu ise 2022 sayımına göre 596 bin 454’tür. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022’de Türkiye’deki araç sayıları üzerine yapmış olduğu çalışmada, Tokat ilinde trafiğe kayıtlı olan araçların sayısı ise 201 bin 898 olarak saptanmıştır. Tokat ilinde trafiğe kayıt edilen ve 60 plaka koduna sahip olan bu araçlar arasından iş makinelerinden motosikletlere kadar tüm motorlu araçlar yer almaktadır.

Tokat İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan plaka sisteminde, plakaların ilk sırasında bulunan sayılar illerin; hemen ardından gelen harfler ise o illere bağlı olan ilçelerin kodlarını meydana getirmektedirler.

Tokat’ın merkez ilçeleri, Erbaa ilçesi, Yeşilyurt ilçesi, Reşadiye ilçesi, Almus ilçesi, Zile ilçesi, Pazar ilçesi, Niksar ilçesi, Turhal ilçesi ve Artova ilçesi plaka kodları ise şu şekildedir:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

  • 60 AC 001 - 60 AZ 999
  • 60 DA 001 - 60 DU 999
  • 60 HA 001 - 60 HZ 999
  • 60 M 0001 - 60 M 200
  • 60 M 1001 - 60 M 1200
  • 60 M 2501 - 60 M 3500
  • 60 MA 001 - 60 MA 999
  • 60 T 0001 - 60 T 2000
  • 60 T 2501 - 60 T 3500
  • 60 TB 001 - 60 TB 999
  • 60 S 0001 - 60 S 1000

Erbaa İlçesi Plaka Kodları:

  • 60 ER 001 - 60 ES 999
  • 60 EV 001 - 60 EZ 999
  • 60 FU 001 - 60 FZ 999
  • 60 KA 001 - 60 KZ 999
  • 60 M 0801 - 60 M 1000
  • 60 M 1801 - 60 M 2000
  • 60 M 5001 - 60 M 6000
  • 60 T 0801 - 60 T 1000
  • 60 T 1801 - 60 T 2000
  • 60 T 5001 - 60 T 6000

Yeşilyurt İlçesi Plaka Kodları:

  • 60 M 8501 - 60 M 9000
  • 60 T 2201 - 60 T 2300
  • 60 T 8501 - 60 T 9000
  • 60 YA 001 - 60 YZ 999

Reşadiye İlçesi Plaka Kodları:

  • 60 M 2001 - 60 M 2200
  • 60 M 8001 - 60 M 8500
  • 60 RA 001 - 60 RZ 999
  • 60 T 2001 - 60 T 2200
  • 60 T 8001 - 60 T 8500

Almus ilçesi plaka harfleri:

  • 60 G 801 - 60 G 900
  • 60 M 4001 - 60 M 4500
  • 60 SA 001 - 60 SZ 999
  • 60 T 4001 - 60 T 4500

Zile İlçesi Plaka Kodları:

  • 60 FA 001 - 60 FF 999
  • 60 M 0201 - 60 M 0400
  • 60 M 1201 - 60 M 1400
  • 60 M 9001 - 60 M 9999
  • 60 T 0201 - 60 T 0400
  • 60 T 1201 - 60 T 1400
  • 60 T 9001 - 60 T 9999
  • 60 ZA 001 - 60 ZZ 999

Pazar İlçesi Plaka Kodları:

  • 60 G 901 - 60 G 999
  • 60 M 3501 - 60 M 4000
  • 60 PA 001 - 60 PZ 999
  • 60 T 3501 - 60 T 4000

Niksar İlçesi Plaka Kodları:

  • 60 EK 001 - 60 EP 999
  • 60 FP 001 - 60 FT 999
  • 60 M 0601 - 60 M 800
  • 60 M 1601 - 60 M 1800
  • 60 M 2401 - 60 M 2500
  • 60 M 6001 - 60 M 7000
  • 60 NA 001 - 60 NZ 999
  • 60 T 0601 - 60 T 800
  • 60 T 1601 - 60 T 1800
  • 60 T 2401 - 60 T 2500
  • 60 T 6001 - 60 T 7000

Turhal İlçesi Plaka Kodları:

  • 60 DV 001 - 60 DZ 999
  • 60 EA 001 - 60 EH 999
  • 60 ET 001 - 60 EU 999
  • 60 FH 001 - 60 FN 999
  • 60 M 0401 - 60 M 600
  • 60 M 1401 - 60 M 1600
  • 60 M 7001 - 60 M 8000
  • 60 T 0401 - 60 T 0600
  • 60 T 1401 - 60 T 1600
  • 60 T 7001 - 60 T 8000
  • 60 TA 001 - 60 TZ 999

Artova İlçesi Plaka Kodları:

  • 60 M 2301 - 60 M 2400
  • 60 M 4501 - 60 M 5000
  • 60 T 2301 - 60 T 2400
  • 60 T 4501 - 60 T 5000
  • 60 VA 001 - 60 VZ 999
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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