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        Haberler Gündem Güncel 600 yıllık cami yeni yüzüyle ilgi odağı oldu | Son dakika haberleri

        Antalya'daki 600 yıllık Sarıhacılar Camisi yenilenen çehresiyle yoğun ilgi görüyor

        Antalya'da restore edilen 600 yıllık Sarıhacılar Camisi, tek parça katran ağacından yapılan mihrabı, minberi ve kubbesinin yanı sıra yenilenen çehresiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Sarıhacılar Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım, mahallenin tarihi yapılarının özgün halleriyle koruması nedeniyle yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü anlattı. Yıldırım, "Sarıhacılar Camimizi yılda yaklaşık 700-800 bin kişi ziyaret ediyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 13:26 Güncelleme: 25.09.2024 - 13:26
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        600 yıllık cami yeni yüzüyle ilgi odağı oldu
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        Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir ticaret merkezi olan Antalya'nın Akseki ilçesi, yüzlerce yıllık tarihi yapıları, 300-400 yıllık düğmeli evleri ve tarihi göç yoluyla ön plana çıkıyor.

        İlçenin Sarıhacılar Mahallesi'nde bulunan 600 yıllık Sarıhacılar Camisi de bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 2019'da restorasyon çalışmaları başlatılan tarihi cami, bölgeye özgü yapısı bozulmadan korundu.

        RESTORASYON 2022'DE TAMAMLANDI

        Uzmanlarca yapının ahşap çatısı, dayanıklılığını yitiren duvarları, avlu zemini ve tuvalet bölümü yenilendi. Asırlık tarihin gelecek nesillere aktarılması için titizlikle sürdürülen çalışmalarda, caminin çevre düzenlemeleri ve içerisindeki kalemişi/süsleme bölümlerinin konservasyonu da tamamlandı.

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        Düğmeli yapısı, duvarlarına yerleştirilen küpler sayesinde sahip olduğu akustiği, tek parça katran ağacından yapılan mihrabı, minberi ve kubbesiyle ilgi çeken camideki restorasyon çalışmaları 2022'de tamamlandı.

        Özgün dokusuyla tarihin izlerini barındıran eser, yenilenen çehresiyle bölge turizmine katkıda bulunuyor.

        "YILDA YAKLAŞIK 700-800 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR"

        Sarıhacılar Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım, AA muhabirine, mahallenin tarihi yapılarının özgün halleriyle koruması nedeniyle yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü anlattı.

        Mahalleye her gün çok sayıda tur firmasının turist getirdiğini söyleyen Yıldırım, "Mahallemize günde 2-3 tur geliyor, ziyaretçiler düğmeli evleri, göç yolunu, camimizi geziyor. Sarıhacılar Camimizi yılda yaklaşık 700-800 bin kişi ziyaret ediyor" diye konuştu.

        "BÖLGENİN TURİZMİNE KATKI SAĞLIYOR"

        Yıldırım, ibadethanenin 3 yıllık restorasyon sürecinden geçtiğini belirterek şunları kaydetti:

        "Camide çöken yerler yeniden yapıldı, tabanı yenilendi ve desteklendi. Dış cephesi dokusu bozulmadan uzun yıllar ayakta kalacak şekilde restore edildi. Restorasyon sonrası daha şık, derli toplu oldu. Ziyaretçilerin ilgisi de arttı. Gelen misafirler buraya uğramadan gitmiyor. Bölgenin turizmine de katkı sağlıyor."

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        "MAHALLEMİZİN ODAK NOKTASI HALİNE GELDİ"

        Mahalle sakinlerinden Mehmet Orhan Can da "Cami yerli ve yabancı turistlere son derece ilginç geliyor ve çok rağbet görüyor. Bir nevi mahallemizin odak noktası haline geldi. Birçok ziyaretçinin buraya gelmesine vesile oluyor. Haliyle mahallemizin tanıtımına katkı sağlıyor" diye konuştu.

        Can, camideki akustiğin, tek parça katran ağacından yapılan ve kök boyalarla renklendirilen mihrabın misafirlerin dikkatini çektiğini dile getirdi.

        "CAMİYİ ÇOK BEĞENDİM"

        Ziyaretçilerden Pakistanlı Muhammed Rauf ise İngiltere'de yaşadığını ve Antalya'yı gezmeye geldiğini ifade etti.

        Camilerin birbirini tanımayan, dünyanın farklı bölgelerindeki Müslümanları bir araya getiren özel mekanlar olduğuna işaret eden Rauf, tarihi Sarıhacılar Camisi'ni çok beğendiğini vurguladı.

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