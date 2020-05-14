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Vatandaş Allianz Motto Müzik’te canlı yayın ve gezi programı izledi

Allianz Motto Müzik, tüm programlarını dijitalleşme sürecine adapte ederek Covid-19 döneminde de Türk internet izleyicisiyle buluşturmaya devam etti. Tedbirler kapsamında daha fazla evde vakit geçirilen bu 2 aylık süreçte, 62 milyon kişiye erişen,  yalnızca YouTube’da 55 milyonu aşkın gösterim rakamına ulaşan Allianz Motto Müzik’te en çok, seyahat programı ‘Hayat Bana Güzel’ izlendi.

Onur Kırcı

Allianz Türkiye’nin, takipçilerine müzik, eğlence sunduğu kurumsal YouTube kanalı Allianz Motto Müzik’in izlenme oranı Covid-19 ile mücadele döneminde yüzde 78 arttı. Evde vakit geçirdiğimiz bu olağanüstü dönemde seyahat özgürlüklerinin kısıtlanmasının da etkisiyle Allianz Motto Müzik’te en fazla seyahat programları ilgi gördü. Şenay Akkurt’un hazırlayıp sunduğu ve müziğin peşinde Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında yaptığı yolculukları ve deneyimlerini paylaştığı Hayat Bana Güzel Programı’nın tüm bölümleri, son iki ayın en çok izlenen 10 videonun 8’ini oluşturdu. Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, sosyal mesafe ve evde kalmanın büyük önem taşıdığı bu olağanüstü dönemde Allianz Motto Müzik’te bütün programları dijitalleşme sürecine hızlıca adapte ederek yayın rutinlerinin hepsini uzaktan gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.

DİJİTALE İLGİ ARTTI

Kırcı, “İnternet evreninin kalabalığından sıyrılıp izlemeye değer kaliteli içerik sunan Allianz Motto Müzik’te tüm yayınlarımız ilk haftadan itibaren kesintisiz devam etti. Yeni sürece programcılarımızla birlikte hızla adapte olduk; bölümlerimizi interaktif hale taşıdık, röportajlarımızı dijitalleştirdik, kimi programcılarımızı Zoom üzerinden birbirine bağladık. Sanatçı dostlarımız Kerem Görsev, Genco Arı, Can Şengün, Can Bonomo, Altay Oktar, Onur Seçki, Kamufle ve Gökhan Türkmen gibi birbirinden kıymetli isimler, kanalımıza özel mini performanslarla takipçilerimize ‘Evde Kal’ sürecinde destek verdiler. Bu süreçte dijital bir lansmana da imza attık ve Can Güngör’ün son albümü Sular Dar’ı dinleyiciyle ilk kez Allianz Motto Müzik üzerinden buluşturduk. Yekta Kopan’ın Can Güngör özel bölümünde Göksel, Bartu Küçükçağlayan ve Nilipek konuğumuz oldu. Türkiye genelinde internet kullanımı bu dönemde yüzde 43 artmışken Allianz Motto Müzik’e olan ilgili bunun çok üstüne çıktı. İzlenme oranımız yüzde 78, gösterimimiz yüzde 951 arttı” dedi.

Allianz Motto Müzik’in aralarında Yekta Kopan, Sevim Gözay, Gaye Su Akyol, Melikşah Altuntaş, Kaan Bağcı, Can Şengün, Nurkan Renda ve Zeynep Toker gibi birbirinden değerli isimlerin hazırladığı programlarında, alternatif ve güncel müzik, kültür-sanat ve eğlence içerikleri reklamlarla bölünmeden sunuluyor.

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