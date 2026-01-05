Habertürk
        65 yaş aylığı ne kadar oldu? Ocak 2026 zammıyla 65 yaş aylığı zam oranı belli oldu

        Emekli ve memur zammı sonrası 65 yaş aylığı oranı belli oldu. Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren 2026 yılı zam oranları Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kesinleşti. Peki 65 yaş aylığı ne kadar oldu, kaç TL?

        Giriş: 05.01.2026 - 16:13 Güncelleme: 05.01.2026 - 16:13
        Aralık ayı enflasyon oranı sonrası 65 yaş aylığı miktarı merak ediliyor. Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım parası, kronik hastalık parası, engelli maaşı, çocuk yardımı gibi birçok ödeme ve ücret yeni yıl itibarıyla yükseldi. Peki 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

        65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

        Memur maaşına yapılan zamla birlikte 65 yaş aylığı 5.390 TL'den 6.393 TL'ye yükseldi. Evde bakım parası 11.702 TL'den 13.878 TL'ye çıktı. Aynı şekilde kronik hastalık parası da 11.702 TL'den 13.878 TL'ye yükseldi.

        ARALIK ENFLASYONU AÇIKLANDI

        TÜİK aralık ayı ve yıllık enflasyon verilerini açıkladı. Aralık ayında tüketici enflasyonu %0,89, yıllık bazda ise %30,89 oranında duyuruldu.

        YAŞLILIK AYLIĞI KİMLER ALABİLİR?

        * 65 yaşını doldurmuş olan,

        * Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

        * Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

        * 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

