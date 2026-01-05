65 yaş aylığı ne kadar oldu? Ocak 2026 zammıyla 65 yaş aylığı zam oranı belli oldu

Aralık ayı enflasyon oranı sonrası 65 yaş aylığı miktarı merak ediliyor. Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım parası, kronik hastalık parası, engelli maaşı, çocuk yardımı gibi birçok ödeme ve ücret yeni yıl itibarıyla yükseldi. Peki 65 yaş aylığı ne kadar oldu?