Dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmaları için hayata geçirilen TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura heyecanı sürüyor. 81 ili kapsayan Yüzyılın Konut Projesi’nde 29 Aralık 2025-21 Şubat 2026 tarihleri arasında 69 ilin kurası çekildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler sonucunda toplam 312 bin 290 konut hak sahiplerini buldu. Peki, 69 ilin TOKİ kura sonucu nasıl ve nereden öğrenilir? İşte il il TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...