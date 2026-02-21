Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 69 İLİN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! 312 bin 290 konutun hak sahipleri belli oldu: İşte 2026 TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

        69 ilin TOKİ kura sonuçları açıklandı! 312 bin 290 konut sahibini buldu: İşte TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci devam ediyor. 29 Aralık 2025-21 Şubat 2026 tarihleri arasında tam 69 ilde hak sahibi belirleme kurası çekildi. Noter huzurunda yapılan çekilişlerle 312 bin 290 konutun hak sahipleri belli oldu. İl il TOKİ kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden erişime açıldı. İşte 2026 TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 14:58 Güncelleme: 21.02.2026 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmaları için hayata geçirilen TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura heyecanı sürüyor. 81 ili kapsayan Yüzyılın Konut Projesi’nde 29 Aralık 2025-21 Şubat 2026 tarihleri arasında 69 ilin kurası çekildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler sonucunda toplam 312 bin 290 konut hak sahiplerini buldu. Peki, 69 ilin TOKİ kura sonucu nasıl ve nereden öğrenilir? İşte il il TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

        2

        YÜZYILIN KONUT PROJESİ’NDE KURA MARATONU DEVAM EDİYOR

        Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerinde 8 hafta geride kaldı.

        29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura süreci, 21 Şubat Cumartesi günü Bursa’da 17 bin 225 konutun kura çekimiyle devam etti.

        3

        69 İLİN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

        29 Aralık 2025-20 Şubat 2026 tarihleri arasında, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya’da, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep ve Bursa’da kura çekimleri tamamlandı.

        Böylece 69 ilde toplam 312 bin 290 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

        4

        23 ŞUBAT-1 MART 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, henüz 23 Şubat-1 Mart 2026 TOKİ kura takvimini paylaşmadı.

        Ancak TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yeni haftada kurası çekilecek illerden bazıları açıklandı. Buna göre;

        24 Şubat Salı günü Uşak’ta 2.558,

        25 Şubat Çarşamba günü Isparta’da 2.889,

        26 Şubat Perşembe günü Burdur’da 2.206,

        27 Şubat Cuma günü Edirne’de 2.530, Osmaniye’de 2.990 ve Denizli’de 6.370 konutun hak sahipleri belirlenecek.

        5

        TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

        Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.

        TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        TOKİ kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Adaylar, sonuç sayfasında başvuru yaptıkları ili seçip hak sahibi olup olmadıklarını aynı gün içinde öğrenebiliyor.

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        7

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılıyor.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyor.

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Bir gecede ses telleri felç olan anneyi doktor kızı iyileştirdi
        Bir gecede ses telleri felç olan anneyi doktor kızı iyileştirdi
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!