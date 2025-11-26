Habertürk
        69 yaşındaki aksiyon yıldızı Linda Hamilton: Hak ettiğim yüz bu

        69 yaşındaki Linda Hamilton: Hak ettiğim yüz bu

        'Terminatör' serisinin 69 yaşındaki yıldızı Linda Hamilton, yaşlanma belirtilerine takılmadığını söyleyerek; "Bu yüzün hak ettiğim yüz olduğu gerçeğine tamamen teslim oldum" dedi

        Giriş: 26.11.2025 - 11:45 Güncelleme: 26.11.2025 - 11:45
        "Hak ettiğim yüz bu"
        ABD'li ünlü oyuncu Linda Hamilton, 60'lı yaşlarına kadar aksiyon filmi yıldızı olarak kalmayı başardı. 'Terminatör' serisinin 69 yaşındaki yıldızı, neslinin diğer birçok oyuncusuna göre kendisinin fiziksel yaşlanma belirtilerine çok daha az dikkat ettiğini söyledi.

        Linda Hamilton yeni röportajında, daha genç görünmeye çalışmak için çaba harcamadığını belirtirken, dublörsüz şekilde aksiyon sahnelerini çekerken yıllar içinde aldığı hasara rağmen, ekranda on yıllarca kaldıktan sonra yaşlanmaya karşı olgun bir tutum sergilediğini anlattı. Hamilton; "Bu yüzün hak ettiğim yüz olduğu gerçeğine tamamen teslim oldum. Bu bana çok şey anlatıyor" dedi.

        Şu sıralar 'Stranger Things' dizisinin yeni sezonunda ekranda olmaya hazırlanan oyuncu, güzelliğin peşinden koşmaktan kaçındığını ve bunun yerine, anda kalmaya odaklandığını vurguladı.

        Sağlıklı kalma konusunda hâlâ istekli olduğunu söyleyen Linda Hamilton, "Katı değilim, bu, yaşlanmanın harika bir yolu. Katılaşmanın bizi öldüren şey olduğunu hep söylemişimdir; katı düşünceler ve hareket edememek... Hayatımda olabildiğince akışkan kalmak için çok uğraştım" dedi.

        Hızla akan bir nehrin kıyısına doğru yüzmeye çalışmak yerine, ortasında yüzmeyi metafor olarak kullanan Linda Hamilton, akışa uyarak mutluluğu nasıl bulduğunu anlattı. Hamilton; "Hayatım gerçekten de böyle geçti. Harika ve eğlenceli bir yolculuktu" diye ekledi.

        Linda Hamilton, başrol oyuncusu ve aksiyon yıldızı olmanın bedeni üzerinde yarattığı etkiyi de anlattı. Oyuncu, yıllar içinde vücudunda çok fazla hasara ve zarara yol açtığını söylediği 'Terminatör' filmlerinde kendi aksiyon sahnelerini dublörsüz çekti. Sakatlıklarının olumsuz etkilerini hafifletmek için haftada üç gün antrenman yapan Hamilton, bu alışkanlığın 'Stranger Things' rolü için faydalı olduğunu belirtti.

