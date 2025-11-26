ABD'li ünlü oyuncu Linda Hamilton, 60'lı yaşlarına kadar aksiyon filmi yıldızı olarak kalmayı başardı. 'Terminatör' serisinin 69 yaşındaki yıldızı, neslinin diğer birçok oyuncusuna göre kendisinin fiziksel yaşlanma belirtilerine çok daha az dikkat ettiğini söyledi.

Linda Hamilton yeni röportajında, daha genç görünmeye çalışmak için çaba harcamadığını belirtirken, dublörsüz şekilde aksiyon sahnelerini çekerken yıllar içinde aldığı hasara rağmen, ekranda on yıllarca kaldıktan sonra yaşlanmaya karşı olgun bir tutum sergilediğini anlattı. Hamilton; "Bu yüzün hak ettiğim yüz olduğu gerçeğine tamamen teslim oldum. Bu bana çok şey anlatıyor" dedi.

Şu sıralar 'Stranger Things' dizisinin yeni sezonunda ekranda olmaya hazırlanan oyuncu, güzelliğin peşinden koşmaktan kaçındığını ve bunun yerine, anda kalmaya odaklandığını vurguladı.

Sağlıklı kalma konusunda hâlâ istekli olduğunu söyleyen Linda Hamilton, "Katı değilim, bu, yaşlanmanın harika bir yolu. Katılaşmanın bizi öldüren şey olduğunu hep söylemişimdir; katı düşünceler ve hareket edememek... Hayatımda olabildiğince akışkan kalmak için çok uğraştım" dedi.