7 Mayıs ASKİ barajlar: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Ankara'da baraj doluluk oranları yeniden gündemin en önemli başlıklarından biri haline geldi. Hava sıcaklıklarının artması ve yağışların azalması, başkentin su kaynakları üzerindeki baskıyı artırırken, vatandaşlar da içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durumu yakından takip etmeye başladı. Özellikle kuraklık riskinin gündemde olduğu bu dönemde, güncel doluluk verileri büyük merak konusu oluyor. Peki, 7 Mayıs 2026 itibarıyla Ankara'daki barajların doluluk oranı ne kadar? İşte merak edilen güncel veriler ve detaylar...
ASKİ 7 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 7 Mayıs 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 42.98 seviyesinde yer aldı.
ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM
Akyar Barajı: Yüzde 77.46
Çamlıdere Barajı: Yüzde 37,02
Çubuk 2 Barajı: Yüzde 70,98
Eğrekkaya Barajı: Yüzde 77,12
Kargalı Barajı: Yüzde 100
Kavşakkaya Barajı: Yüzde 65,18
Kesikköprü Barajı: Yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: Yüzde 32,54
Peçenek Barajı: Yüzde 27,48
Türkşerefli Barajı: Yüzde 5.20