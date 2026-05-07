        Haberler Bilgi Gündem 7 Mayıs ASKİ barajlar: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?

        Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Ankara'da baraj doluluk oranları yeniden gündemin en önemli başlıklarından biri haline geldi. Hava sıcaklıklarının artması ve yağışların azalması, başkentin su kaynakları üzerindeki baskıyı artırırken, vatandaşlar da içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durumu yakından takip etmeye başladı. Özellikle kuraklık riskinin gündemde olduğu bu dönemde, güncel doluluk verileri büyük merak konusu oluyor. Peki, 7 Mayıs 2026 itibarıyla Ankara'daki barajların doluluk oranı ne kadar? İşte merak edilen güncel veriler ve detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 09:26 Güncelleme:
        Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Ankara’da yaşayanların gündeminde barajlardaki doluluk oranları ilk sıralarda yer alıyor. Peki, önümüzdeki sıcak aylarda su kesintisi yaşanmadan sorunsuz bir yaz geçirmek mümkün olacak mı? İşte 7 Mayıs 2026 Ankara baraj doluluk oranları...

        ASKİ 7 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 7 Mayıs 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 42.98 seviyesinde yer aldı.

        ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

        Akyar Barajı: Yüzde 77.46

        Çamlıdere Barajı: Yüzde 37,02

        Çubuk 2 Barajı: Yüzde 70,98

        Eğrekkaya Barajı: Yüzde 77,12

        Kargalı Barajı: Yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: Yüzde 65,18

        Kesikköprü Barajı: Yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: Yüzde 32,54

        Peçenek Barajı: Yüzde 27,48

        Türkşerefli Barajı: Yüzde 5.20

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
