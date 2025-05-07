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        Haberler Bilgi Gündem 7 Mayıs Çarşamba güncel hava durumu: Bugün hava nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahmini

        7 Mayıs güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması belirtiliyor. Peki, 7 Mayıs Çarşamba bugün hava nasıl? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 00:46 Güncelleme: 07.05.2025 - 00:46
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu araştırılıyor. Tahminlere göre, rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Ege’de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Peki, 7 Mayıs Çarşamba hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

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        BUGÜN HAVA NASIL?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu (Konya ve Karaman harici), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu haric) ile Edirne, Kırklareli, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Malatya, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        İSTANBUL 17°C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu.

        İZMİR 19°C, 31°C

        Az bulutlu.

        ANKARA 11°C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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