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7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?

Koronavirüs vaka sayısında endişelendiren artış devam ediyor. Vatandaşlar merak ediyor: Bugün korona vaka sayısı kaç? En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiyede son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti. İşte en güncel koronavirüs haberleri...

7 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı her gün en güncel korona vaka sayısını açıklıyor. En güncel korona tablosuna göre; ağır hasta 2 bin 604 oldu, 35 bin 503 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978e yükseldi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. İşte son dakika korona gelişmeleri...

7 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

6 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte 25 bin 627 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Toplam test sayısı 39 milyon 811 bin 595'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 529 bin 601, vefat sayısı 32 bin 456, ağır hasta sayısı 2 bin 407 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir mahallede, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki Gürağaç Mahallesi'nde, Tokat'ta merkeze bağlı bir köyde, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir köyde, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir köyde, Bartın'da bir köyde ve Adıyaman'da son 4 günde 259 evde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Öte yandan, Edirne'nin Keşan ilçesinde 129, Antalya'nın Alanya ilçesinde 75, Gaziantep'te 392, Konya'da 97, Trabzon'da 503, Muğla'da 66, Bursa'nın İnegöl ilçesinde 26, Malatya'da 27, Erzincan'da 25, Rize'de 109 kişiye, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

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