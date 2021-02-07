Korona virüsle mücadele sebebiyle sağlık kurumlarına ve eczanelere yönelik araştırmalar çoğaldı. Sokağa çıkma yasakları pek çok kurum ve işletmenin çalışma saatleri sınırlandırıldı. 7 Şubat Pazar günü nöbetçi olacak eczaneler merak ediliyor. Özellikle büyük hastanelerin bulunduğu şehirlerde ve ilçelerde nöbetçi eczaneler araştırılıyor. İşte 7 Şubat 2021 şehir şehir nöbetçi eczane listesi

7 ŞUBAT PAZAR NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

7 ŞUBAT 2021 ÜLKE GENELİNDE ŞEHİR ŞEHİR İLÇE İLÇE NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



7 ŞUBAT FATİH NÖBETÇİ ECZANE

Bahar Eczanesi (Fatih)

Adres: Seyit Ömer Mah. Kızılelma Cad.No. 42/A Fındıkzade Fatih/İstanbul

Telefon: 0 212 530 18 43

Erciyes Eczanesi (Fatih)

Adres: Haseki Sultan Mah. Turgut Özal Millet Cad.No. 15/A Aksaray Fatih/İstanbul

Telefon: 0 212 586 02 41



7 ŞUBAT BEYOĞLU NÖBETÇİ ECZANE

Eylül Eczanesi (Beyoğlu)

Adres: Kocatepe Mah. Abdülhak Hamit Cad.No. 3/A Taksim Beyoğlu/İstanbul

Telefon: 0 212 522 03 71

7 ŞUBAT KADIKÖY NÖBETÇİ ECZANE

Koşuyolu Sağlık Eczanesi (Kadıköy)

Adres: Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad.No. 110-A Koşuyolu Kadıköy/İstanbul

Telefon: 0 216 339 13 42

Birsu Eczanesi (Kadıköy)

Adres: Caferağa Mah. Moda Cad.No. 50/B Kadıköy/İstanbul

Telefon: 0 216 565 64 41

7 ŞUBAT ÜSKÜDAR NÖBETÇİ ECZANE

Yeni Sümer Eczanesi (Üsküdar)

Adres: Kısıklı Mah. Yunus Emre Sok.No. 26A Üsküdar/İstanbul

Telefon: 0 216 321 97 72

Aynur Eczanesi (Üsküdar)

Adres: Güzeltepe Mahç Namazgah Cad.No.51/A Çengelköy Üsküdar/İstanbul

Telefon: 0 216 422 63 33

7 ŞUBAT ŞİŞLİ NÖBETÇİ ECZANE

Kurtulan Eczanesi (Şişli)

Adres: Halide Edip Adıvar Mah. Halide Edip Adıvar Cad.No.25/A Şişli/İstanbul

Telefon: 0 212 220 60 02

İdeal Eczanesi (Şişli)

Adres: Teşvikiye Mah. Hüsrev Gerede Cad.No.98/A Şişli/İstanbul

Telefon: 0 212 261 32 67