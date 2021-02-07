Korona virüsle mücadele sebebiyle sağlık kurumlarına ve eczanelere yönelik araştırmalar çoğaldı. Sokağa çıkma yasakları pek çok kurum ve işletmenin çalışma saatleri sınırlandırıldı. 7 Şubat Pazar günü nöbetçi olacak eczaneler merak ediliyor. Özellikle büyük hastanelerin bulunduğu şehirlerde ve ilçelerde nöbetçi eczaneler araştırılıyor. İşte 7 Şubat 2021 şehir şehir nöbetçi eczane listesi
7 ŞUBAT PAZAR NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ
7 ŞUBAT 2021 ÜLKE GENELİNDE ŞEHİR ŞEHİR İLÇE İLÇE NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
7 ŞUBAT FATİH NÖBETÇİ ECZANE
Bahar Eczanesi (Fatih)
Adres: Seyit Ömer Mah. Kızılelma Cad.No. 42/A Fındıkzade Fatih/İstanbul
Telefon: 0 212 530 18 43
Erciyes Eczanesi (Fatih)
Adres: Haseki Sultan Mah. Turgut Özal Millet Cad.No. 15/A Aksaray Fatih/İstanbul
Telefon: 0 212 586 02 41
7 ŞUBAT BEYOĞLU NÖBETÇİ ECZANE
Eylül Eczanesi (Beyoğlu)
Adres: Kocatepe Mah. Abdülhak Hamit Cad.No. 3/A Taksim Beyoğlu/İstanbul
Telefon: 0 212 522 03 71
7 ŞUBAT KADIKÖY NÖBETÇİ ECZANE
Koşuyolu Sağlık Eczanesi (Kadıköy)
Adres: Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad.No. 110-A Koşuyolu Kadıköy/İstanbul
Telefon: 0 216 339 13 42
Birsu Eczanesi (Kadıköy)
Adres: Caferağa Mah. Moda Cad.No. 50/B Kadıköy/İstanbul
Telefon: 0 216 565 64 41
7 ŞUBAT ÜSKÜDAR NÖBETÇİ ECZANE
Yeni Sümer Eczanesi (Üsküdar)
Adres: Kısıklı Mah. Yunus Emre Sok.No. 26A Üsküdar/İstanbul
Telefon: 0 216 321 97 72
Aynur Eczanesi (Üsküdar)
Adres: Güzeltepe Mahç Namazgah Cad.No.51/A Çengelköy Üsküdar/İstanbul
Telefon: 0 216 422 63 33
7 ŞUBAT ŞİŞLİ NÖBETÇİ ECZANE
Kurtulan Eczanesi (Şişli)
Adres: Halide Edip Adıvar Mah. Halide Edip Adıvar Cad.No.25/A Şişli/İstanbul
Telefon: 0 212 220 60 02
İdeal Eczanesi (Şişli)
Adres: Teşvikiye Mah. Hüsrev Gerede Cad.No.98/A Şişli/İstanbul
Telefon: 0 212 261 32 67
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