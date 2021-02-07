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7 Şubat Pazar günü hangi eczaneler açık? 7 Şubat 2021 şehir şehir nöbetçi eczaneler listesi

7 Şubat Pazar günü hangi eczanelerin açık olduğu araştırılıyor. Korona virüs salgını nedeniyle hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları sebebiyle en çok merak edilen şeylerden biri de nöbetçi eczaneler listesi oluyor. Ülkenin her şehrinde 7 Şubat Pazar günü nöbetçi olan eczaneler araştırılıyor. İşte 7 Şubat 2021 şehir şehir nöbetçi eczane listesi

7 Şubat Pazar günü hangi eczaneler açık? 7 Şubat 2021 şehir şehir nöbetçi eczaneler listesi

Korona virüsle mücadele sebebiyle sağlık kurumlarına ve eczanelere yönelik araştırmalar çoğaldı. Sokağa çıkma yasakları pek çok kurum ve işletmenin çalışma saatleri sınırlandırıldı. 7 Şubat Pazar günü nöbetçi olacak eczaneler merak ediliyor. Özellikle büyük hastanelerin bulunduğu şehirlerde ve ilçelerde nöbetçi eczaneler araştırılıyor. İşte 7 Şubat 2021 şehir şehir nöbetçi eczane listesi

7 ŞUBAT PAZAR NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

7 ŞUBAT 2021 ÜLKE GENELİNDE ŞEHİR ŞEHİR İLÇE İLÇE NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


7 ŞUBAT FATİH NÖBETÇİ ECZANE

Bahar Eczanesi (Fatih)
Adres: Seyit Ömer Mah. Kızılelma Cad.No. 42/A Fındıkzade Fatih/İstanbul

Telefon: 0 212 530 18 43

Erciyes Eczanesi (Fatih)
Adres: Haseki Sultan Mah. Turgut Özal Millet Cad.No. 15/A Aksaray Fatih/İstanbul

Telefon: 0 212 586 02 41


7 ŞUBAT BEYOĞLU NÖBETÇİ ECZANE

Eylül Eczanesi (Beyoğlu)
Adres: Kocatepe Mah. Abdülhak Hamit Cad.No. 3/A Taksim Beyoğlu/İstanbul

Telefon: 0 212 522 03 71

7 ŞUBAT KADIKÖY NÖBETÇİ ECZANE

Koşuyolu Sağlık Eczanesi (Kadıköy)
Adres: Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad.No. 110-A Koşuyolu Kadıköy/İstanbul

Telefon: 0 216 339 13 42

Birsu Eczanesi (Kadıköy)
Adres: Caferağa Mah. Moda Cad.No. 50/B Kadıköy/İstanbul

Telefon: 0 216 565 64 41

7 ŞUBAT ÜSKÜDAR NÖBETÇİ ECZANE

Yeni Sümer Eczanesi (Üsküdar)
Adres: Kısıklı Mah. Yunus Emre Sok.No. 26A Üsküdar/İstanbul

Telefon: 0 216 321 97 72

Aynur Eczanesi (Üsküdar)
Adres: Güzeltepe Mahç Namazgah Cad.No.51/A Çengelköy Üsküdar/İstanbul

Telefon: 0 216 422 63 33

7 ŞUBAT ŞİŞLİ NÖBETÇİ ECZANE

Kurtulan Eczanesi (Şişli)
Adres: Halide Edip Adıvar Mah. Halide Edip Adıvar Cad.No.25/A Şişli/İstanbul

Telefon: 0 212 220 60 02

İdeal Eczanesi (Şişli)
Adres: Teşvikiye Mah. Hüsrev Gerede Cad.No.98/A Şişli/İstanbul

Telefon: 0 212 261 32 67

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