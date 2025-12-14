7. Uluslararası Mersin Maratonu'nda 'Türkiye maratonlar rekoru' kırıldı

Mersin'de 'Tarih ve doğaya, spora ve dostluğa, attığın her adımda Mersin koşar arkanda' mottosuyla düzenlenen ve Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' kategorisine alınan maratonda 42K koşununda erkek ve kadınlarda ilk üçe girenler belli oldu.

Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra 34 ülkeden 2 bin 601 sporcu katıldı. 10K ve Halk Koşusu'nun da gerçekleştirildiği maratonda 42K'da 365'i Türk, 95'i yabancı olmak üzere 460 sporcu mücadele etti.

42 Maratonda erkeklerde Kenya'dan Vitalis Kibiwott, 2.07.14'lük derecesiyle birinci olurken, 'Türkiye Maratonlar Rekoru' kırdı. İkinciliği ise 2.07.26'lık dereceyle yine aynı ülkeden Albert Kangogo elde etti. Yarışmada üçüncü ise 2.08.59'luk derecesiyle Eritreli atlet Abraham Gebreslasie Embaye oldu.