7. Uluslararası Mersin Maratonu’nun basın lansmanı yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenecek ‘Uluslararası Mersin Maratonu’nun basın lansmanı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Etkinlik ve Nikah Salonu’nda yapılan lansmana Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, İl Gençlik Spor Şube Müdürü Ufuk Akbaş, Atletizm İl Temsilcisi Halil Oğuz, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ‘Mersin’i sağlıkla, hareketle, şampiyonlarla dolu bir spor kenti yapmak için memnuniyetle çalışıyoruz’ vurgusuyla, uluslararası turnuva ve organizasyonlara imza atan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği Uluslararası Mersin Maratonu, geçtiğimiz yıl (2024) dünya genelinde yapılan 203 maraton arasında 49. sıraya yerleşerek önemli bir başarıya imza attı. REKLAM “Tarih ve Doğaya, Spora ve Dostluğa, Attığın Her Adımda Mersin Koşar Arkanda” mottosuyla koşulacak olan 7’nci Uluslararası Mersin Maratonu; dünyanın 5 kıtasından, Türkiye ile beraber 34 ülkeden 2 bin 414 sporcunun katılımıyla 14 Aralık Pazar günü koşulacak. Tüm kategorilerin başlangıç noktası olarak belirlenen Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda başlayacak maratonda; 10K koşusu saat 09.00, 42K koşusu saat 10.00 ve Halk Koşusu saat 10.15’te start verecek. Maraton kayıtları ise 10 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar devam edecek olup, kayıtlar mbbspor.org internet adresi üzerinden yapılacak. Maraton’da tüm kategorilerde toplam 5 milyon 242 bin TL olmak üzere; 42K kategorisinde birinciye 15 bin dolar, ikinciye 10 bin dolar ve üçüncüye 7 bin dolar ödül verilecek. 10K kategorisinde ise birinciye 20 bin TL, ikinciye 16 bin TL, üçüncüye 14 bin TL ve dördüncüye de 12 bin TL ödül verilecek.

GÖKAYAZ: EVRENSEL BİR OLGU OLAN SPORUN BİRLEŞTİRİCİ RUHUNA İNANIYORUZ Maraton hakkında basın mensuplarına bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in sevgi ve selamını ileterek konuşmasına başladı. Gökayaz, Büyükşehir tarafından bu sene 7.’si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mersin Maratonu’nun program akışı ve detaylarına değindi. REKLAM Bu yılın mottosunun ‘Tarih ve Doğaya, Spora ve Dostluğa, Attığın Her Adımda Mersin Koşar Arkanda’ olduğunu belirten Gökayaz, “Evrensel bir olgu olan sporun birleştirici ruhuna inanıyoruz. Bu anlamda da bu mottoyu oluşturmayı uygun bulduk. Geçen sene mottomuz ‘Rekorlar Şehrinde Rekorlara Koşuyoruz’du ve gerçekten de rekorlara koştuk. Tüm Türkiye maratonları içerisindeki en iyi sonucu elde ettik. 2.08.13’lük derecesiyle Kenyalı atlet Bethwell Kipkemboi birinci oldu” sözlerine yer verdi.