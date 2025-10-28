70 yaşındaki oyuncu Kelsey Grammer’ın 8'inci çocuğu oldu

Oyuncu ve komedyen Kelsey Grammer'ın ailesi büyümeye devam ediyor. Komedi dizisi 'Frasier'in yıldızı, dün katıldığı podcast yayınında eşi Kayte Walsh'in üç gün önce bir erkek bebek dünyaya getirdiğini duyurdu. Grammer, kendisinin 8'inci, eşi Walsh ile birlikte 4'üncü çocuğuna Christopher adını verdiklerini belirtti.

70 yaşındaki oyuncu Grammer, 1983 yılında ilk eşi Doreen Alderman'dan olan, şu anda 43 yaşındaki kızı Spencer'ın doğumuyla ilk kez baba oldu. Çiftin 1990 yılında boşanmasının ardından Grammer, o zamanki kız arkadaşı Barrie Buckner'dan şu anda 33 yaşında olan Greer'i kucağına aldı.

Kelsey Grammer - Leigh-Anne Csuhany

Emmy ödüllü oyuncu, kısa bir süre Leigh-Anne Csuhany ile evli kaldı. 2011 boşanan çiftin şimdi 23 yaşında olan kızı Mason ve 20 yaşındaki oğlu Jude, bu evlilikten dünyaya geldi.

Kelsey Grammer - Camille Grammer

Daha sonra Camille Grammer ile evlenen Altın Küre ödüllü oyuncu, evliliği sırasında eşini, şimdiki eşi Kayte Walsh ile aldattı. 2011'de Csuhany'den boşanarak aynı yıl Kayte Walsh ile evlenen oyuncunun, bu evlilikten 13 yaşında Faith adında kızı, 11 yaşındaki Gabriel adında oğlu ve 8 yaşında James adında oğlu oldu.