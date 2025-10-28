Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 70 yaşındaki oyuncu Kelsey Grammer’ın 8'inci çocuğu oldu - magazin haberleri

        70 yaşındaki oyuncu Kelsey Grammer’ın 8'inci çocuğu oldu

        Ünlü oyuncu Kelsey Grammer, 70 yaşındayken yeniden babalık sevinci yaşadı. Ünlü yıldızın 8'inci çocuğu dünyaya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 15:14 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        8'inci çocuğu oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyuncu ve komedyen Kelsey Grammer'ın ailesi büyümeye devam ediyor. Komedi dizisi 'Frasier'in yıldızı, dün katıldığı podcast yayınında eşi Kayte Walsh'in üç gün önce bir erkek bebek dünyaya getirdiğini duyurdu. Grammer, kendisinin 8'inci, eşi Walsh ile birlikte 4'üncü çocuğuna Christopher adını verdiklerini belirtti.

        70 yaşındaki oyuncu Grammer, 1983 yılında ilk eşi Doreen Alderman'dan olan, şu anda 43 yaşındaki kızı Spencer'ın doğumuyla ilk kez baba oldu. Çiftin 1990 yılında boşanmasının ardından Grammer, o zamanki kız arkadaşı Barrie Buckner'dan şu anda 33 yaşında olan Greer'i kucağına aldı.

        REKLAM
        Kelsey Grammer - Leigh-Anne Csuhany
        Kelsey Grammer - Leigh-Anne Csuhany

        Emmy ödüllü oyuncu, kısa bir süre Leigh-Anne Csuhany ile evli kaldı. 2011 boşanan çiftin şimdi 23 yaşında olan kızı Mason ve 20 yaşındaki oğlu Jude, bu evlilikten dünyaya geldi.

        Kelsey Grammer - Camille Grammer
        Kelsey Grammer - Camille Grammer

        Daha sonra Camille Grammer ile evlenen Altın Küre ödüllü oyuncu, evliliği sırasında eşini, şimdiki eşi Kayte Walsh ile aldattı. 2011'de Csuhany'den boşanarak aynı yıl Kayte Walsh ile evlenen oyuncunun, bu evlilikten 13 yaşında Faith adında kızı, 11 yaşındaki Gabriel adında oğlu ve 8 yaşında James adında oğlu oldu.

        Haziran ayında, 46 yaşındaki eşi Walsh ile Londra'da görülen oyuncu Kelsey Grammer'ın, 8'inci bebeğini beklediği haberi duyulmuştu.

        Kelsey Grammer'ın Kayte Walsh'ten 4 çocuğu var
        Kelsey Grammer'ın Kayte Walsh'ten 4 çocuğu var
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kelsey Grammer
        #çocuk
        #bebek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Altay çağı
        Altay çağı
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        TOKİ'den uyarı
        TOKİ'den uyarı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar