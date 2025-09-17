İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 73'e çıktı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde Filistinlilerin kaldığı ev ve çadırların yanı sıra yardım bekleyen sivilleri hedef almaya devam ediyor.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 55'i Gazze kentinden 73 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin Rimal Mahallesi’ndeki Habib Apartmanı’na düzenlenen saldırı sonucu bir kadın ve çocuğu yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçakları, kentin batısındaki Şifa Hastanesi yakınlarında sivillerin bir araya geldiği bir gruba yönelik saldırı düzenledi. Olaya ilişkin sağlık kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, 13 Filistinli sivil saldırıda can verdi.

Gazze kentine düzenlenen saldırılar sonucu, Şifa Hastanesi'ne 23, Ehli Baptist Hastanesi'ne 7, Kudüs Hastanesi'ne ise 2 cansız beden ulaştırıldı.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’a bağlı Hamed kentinde savaş artıklarının patlaması sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Aynı kente İsrail topçuları tarafından düzenlenen saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.