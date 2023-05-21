HABERTURK.COM

1893 senesinde Fransa’da ortaya çıkan taşıt plakaları, motorlu taşıt sayılarının artmasıyla birlikte tüm dünyaya yayılmıştır. Günümüzde ise yasal bir zorunluluk olarak kullanılmaya devam eden plakalar, araçların kimlik kartları olarak görülmektedir. Peki, Türkiye’de kullanılan 74 hangi şehrin plakası? Bartın ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

74 Plaka Numarası Hangi İlin?

74 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Bartın olacaktır. 1924 tarihinde Zonguldak’ın il olmasıyla birlikte bu ile bağlı bir ilçe konumunda olan Bartın’ın vilayet statüsünü kazandığı ve 74 plaka koduna sahip olduğu tarih 7 Eylül 1991’dir.

Türkiye’de her bir ile birer plaka numarası verilmesinin gerçekleştiği tarih 1962’dir. 1962’nin Eylül ayında çıkan bir yönetmelik, aynı yılın Ekim ayında yürürlüğe girmiş ve alınan bu kararla illere birer plaka numarası verilmesi kararlaştırılmıştır. 67 ile alfabetik sıralamadaki yerlerine göre verilen bu kodlar, ilerleyen tarihlerde yeni vilayetlerin ortaya çıkmasına göre arttırılmış ve bu sayı günümüzde, 81 ile denk gelecek şekilde 81’e kadar ulaşmıştır.

Batı Karadeniz Bölgesi şehirlerinden olan Bartın’ın yüzölçümü 2.076 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 203 bin 351 olarak saptanmıştır. Türkiye’de kullanılmakta olan motorlu kara taşıtlarının sayısı üzerine, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yine 2022 yılında yayınladığı veriye göre, Bartın vilayetinde trafiğe kayıt edilmiş araçların sayısının 55 bin 659 olduğu belirlenmiştir. Sayısı 50 bini geçen bu araçlar arasında iş makinelerinden motosikletlere, özel amaca tahsis edilmiş araçlardan hususi otomobillere kadar tüm 74 plakası taşıtlar yer almaktadır

Bartın İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan taşıt kayıt plaka sisteminde illerin olduğu gibi, ilçelerin de kodları bulunmaktadır. Türkiye’de kullanılan plakaların ilk sırasında yer alan sayılar illerin kodlarını, bu kodlardan sonra gelen harfler ise o ile bağlı ilçelerin kodlarını oluşturmaktadır. Bartın merkez ilçesinde kullanılan plaka harf grupları ise şu şekildedir:

Bartın Merkez İlçesinin Plaka Kodları

74 AC 001 - 74 AZ 999

74 BA 001 - 74 BZ 999

74 M 0001 - 74 BZ 999

74 MA 001 - 74 MA 999

74 T 0001 - 74 T 2500