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Devletin resmî kurumları tarafından bir aracın kayıt altına alınmasına olanak sağlayan taşıt plakaları, aynı zamanda hem araca hem de aracın kendisine birtakım sorumluluklar yüklemektedir. Peki, Türkiye’de kullanılan 73 hangi şehrin plakası? Şırnak ilçelerini plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

73 Plaka Numarası Hangi İlin?

73 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Şırnak’tır. Daha önceleri Siirt ilinin bir ilçesi olan Şırnak, 16 Mayıs 1990 tarihinde vilayet statüsünü kazanmış ve şehrin plaka kodu da bu tarihten itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

1962 tarihinde alınan bir kararla, o gün için Türkiye’de il olan 67 şehre birer plaka numarası verilmesi kararlaştırılmış ve bu iller alfabetik sıralamalarında göre plaka il kodları almışlardır. İlerleyen yıllarda Türkiye’deki vilayet sayısının artmasına paralel olarak plakalarda kullanılan il kodları da artmış ve bu sayı günümüzde 81’e kadar ulaşmıştır.

Güneydoğu Anadolu şehirlerinden bir tanesi olan Şırnak’ın yüzölçümü 7.203 kilometrekare, nüfusu ise 557 bin 605’tir. Türkiye’de kullanılan motorlu kara taşıtlarının sayısı üzerine, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 yılında yayınladığı bir veriye göre ise, Şırnak’ta trafiğe kayıt edilmiş araçların sayısının 30 bin 190 olduğu belirlenmiştir. Sayısı 30 bini aşan ve 73 plaka koduna sahip olan bu araçlar arasında, kamusal hizmette kullanılan araçlardan hususi otomobillere, iş makinelerinden otomobillere kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Şırnak İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan plaka sisteminde hem illerin hem de ilçelerin plaka kodları bulunmaktadır. Türkiye’deki plakaların ilk sırasında yer alan sayılar illeri; bu sayılardan sonra gelen harfler ise o ile bağlı olan ilçeleri bizlere göstermektedir. Örnek vermek gerekirse 73 plaka koduna sahip olan bir araç plakasının harflerine baktığımızda, o aracın Şırnak’ın hangi ilçesinde trafiğe kayıt edildiğini anlamak mümkündür.

Şırnak ilinin merkez ilçeleri, Silopi ilçesi, İdil ilçesi ve Cizre ilçesi plaka kodları ise şu şekildedir:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

73 AC 001 – 73 AD 999

73 AH 001 – 73 AK 999

73 AL 001 – 73 AL 999

73 D 0001 – 73 D 0999

73 D 1700 – 73 D 1799

73 D 1800 – 73 D 1899

73 D 1900 – 73 D 1999

73 EA 001 – 73 EZ 999

73 M 0001 – 73 M 0999

73 M 1700 – 73 M 1799

73 M 1800 – 73 M 1899

73 M 1900 – 73 M 1999

73 S 0001 – 73 S 2000

73 S 9001 – 73 S 9999

73 S 5001 – 73 S 6000

73 S 2001 – 73 S 3000

73 T 0001 – 73 T 0999

73 T 1700 – 73 T 1799

73 T 1800 – 73 T 1899

73 T 1900 – 73 T 1999

Silopi İlçesi Plaka Kodları:

73 D 2000 – 73 D 2500

73 M 2000 – 73 M 2500

73 S 7001 – 73 S 9000

73 SA 001 – 73 SR 999

73 T 2000 – 73 T 2500

İdil İlçesi Plaka Kodları:

73 D 1500 – 73 D 1699

73 KA 001 – 73 KZ 999

73 M 1500 – 73 M 1699

73 S 6001 – 73 S 7000

73 T 1500 – 73 T 1699

Cizre İlçesi Plaka Kodları:

73 AE 001 – 73 AF 999

73 D 1000 – 73 D 1499

73 DA 001 – 73 DZ 999

73 FA 001 – 73 FZ 999

73 M 1000 – 73 M 1499

73 S 3001 – 73 S 5000

73 T 1000 – 73 T 1499



